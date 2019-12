Etiquetan recursos para la pesca en Escuinapa

Escuinapa.- Los 116 millones de pesos aprobados para el sector pesquero en Sinaloa serán utilizados para temas prioritarios, entre ellos, acciones que permitan combatir la mortandad de peces registrada en los esteros del sur de Sinaloa; en obras de dragado, así como en mantener programas sociales que beneficien a los pescadores de todo el estado.

Temas prioritarios

Édgar González Zataráin, diputado local de los municipios de Escuinapa y El Rosario, informó que para el próximo año, el presupuesto de pesca en Sinaloa se mantiene casi similar al de 2019, que fue de 110 millones. En lo que se enfocaron en esta ocasión fue en que estos recursos sean usados para temas prioritarios.

“Es un presupuesto que se mantiene, pero para que se eficiente más, se traslada el recurso a beneficios que son más prioritarios, bajándole el presupuesto al tema de la pesca deportiva, aguas continentales, que tiene que ver con la siembra de alevines; incluso se baja el tema de motores, porque los pescadores para qué quieren motores si no tienen condiciones en sus esteros. Es no darles cosas que no requieren o que solo en un sector del estado las ocupan, pero que en otros los desprotegen, cuando en el sur del estado se está registrando una gran mortandad de peces desde hace varios años”, explicó González Zataráin.

Obras de dragado

Hizo hincapié en que buscaron fortalecer lo que tiene que ver con inocuidad sanidad acuícola, relacionado con la mortandad de peses registrada en el sur de Sinaloa, para que se le brinde un monitoreo constante, así como análisis permanentes de los cuerpos de agua, hacerlos más preventivos, y sobre todo acompañados de los trabajos que se pueden hacer de desazolve y dragado para que pueda registrarse una mejor fluidez de las aguas.

“Logré meterle el hombro fuerte al tema del presupuesto en el área de pesca para 2020 y se logró la asignación de 30 millones de pesos exclusivamente para dragados, para los esteros del sur de Sinaloa, y sobre todo para rehabilitar las zonas de pesca”, expresó con gran júbilo el diputado local.