Evaluación estricta a conductores para recibir licencia

Mazatlán, Sin.- Con la finalidad de crear conciencia entre los conductores de vehículos y disminuir las muertes por accidentes viales, los diputados del Congreso de la Unión firmarán hoy la iniciativa de Ley de Seguridad Vial, que permitirá la regulación de licencias de conducir para poder verificar la aptitud de conductores.

Datos duros

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los accidentes de tránsito se han convertido en la primera causa de muerte de jóvenes en el país, el segundo lugar en muertes de niños de uno a 5 años, además de que deja pérdidas materiales equivalentes al 1.7 por ciento del PIB nacional, lo que equivale a 150 mil millones de pesos.

Además que el 75 por ciento de personas que quedan minusválidas a causa de un accidente vial no encuentran trabajo y tanto su vida emocional como económica sufre estragos.

Iniciativa

El diputado del Partido Verde Ecologista José de Jesús Galindo informó que con esta iniciativa disminuirían los accidentes de tránsito imprudenciales al fomentar la verificación de licencias de conducir, faltas y la aptitud de los conductores.

“Quien no cumpla con las destrezas y habilidades necesarias comprobables, no deberá portar una licencia, pues no estaría en condiciones para hacerlo y así se evitarían hechos lamentables”.