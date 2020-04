Ex alcalde Bonifacio Bustamante citado ante el Órgano Interno de Control

Escuinapa.- Para esclarecer la falta de pago de impuesto y la especificación de algunas obras fueron citados a comparecer el ex alcalde Bonifacio Bustamante Hernández y el ex tesorero Sergio Barrón Gutiérrez, ante el Órgano Interno de Control.

Marco Antonio Casares Acosta, titular del Órgano Interno de Control informó que será el próximo martes 7 de abril cuando Bustamante Hernández y Barrón Gutiérrez tendrán que presentarse ante el OIC en punto de las 11:00 horas.

“La próxima comparecencia podría realizarse el martes, hemos citado al ex presidente municipal, Bonifacio Bustamante Hernández y al ex tesorero, Sergio Barrón Gutiérrez, para esclarecer algunas irregularidades que han sido detectadas que son de dos tipos; una está relacionada con los impuestos que dejaron de pagar y el análisis de algunas obras”, señaló Casares Acosta.

Comentó que el viernes pasado se efectuó otra comparecencia, pero en esta ocasión fue con la constructora a cargo de edificar un pozo profundo en una comunidad del sur, al cual se le pagó pero no ejecutó dicha obra.

“Se realizó la comparecencia de una constructora de la administración del ex alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, de una obra que fue pagada, pero no ejecutada se trata de un pozo de la comunidad del sur, el monto exacto no lo tengo pero asciende a más de un millón de pesos”, informó.

Casares Acosta explicó que el OIC mantiene en investigación a diferentes administraciones que va desde Bustamante Hernández, Moreno Guzmán y Fernanda Oceguera Burques, relacionadas a obras y desvío de recursos.

“Es la primera vez en la historia de Escuinapa que se cita a comparecer a ex alcaldes, hasta el momento la única que no se ha presentado ante el OIC es Fernanda Oceguera, por lo que se corre el riesgo de que las acusaciones que se le realizan podrían darse por asentadas al registrarse irregularidades en obras que se ejecutaron en su periodo de gestión”, especificó.

El encargado del OIC comentó que las carpetas de investigación con irregulares menores son investigadas por el Órgano Interno de Control y las que son consideradas como graves, han sido canalizadas ante la Fiscalía Anticorrupción.