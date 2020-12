Ex alcalde Juan Manuel Lerma aclara que no ha sido requerido por ninguna autoridad en Escuinapa

Escuinapa.- El exalcalde de Escuinapa, Juan Manuel Lerma Cruz desmintió las declaraciones hechas por la síndica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, quien informó que él y su ex tesorero Alberto Ramos Corona han sido requeridos por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, por observaciones en obras, asegurando que no ha sido notificado por ninguna autoridad.

La síndica procuradora informó que fue el 04 de noviembre que se les notificó a la sindicatura y al Órgano Interno de Control por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, el requerimiento que hace la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública para esclarecer la aplicación de un millón 060 mil 458.70 pesos que fueron aplicados en el ejercicio fiscal de 2013, durante la administración de Lerma Cruz.

Preocupado por la información difundida en Debate, Lerma Cruz buscó tener un acercamiento con Santibáñez Domínguez para informarse sobre las observaciones del ejercicio fiscal 2013.

“Yo tenía desconocimiento de esta observación, aclarar que a mí como ex alcalde no me han hecho ningún requerimiento por este asunto. Ese es el motivo del porqué el día de hoy vengo con la síndica, para que aclare ella esta situación”, expresó Lerma Cruz.

Descartó el haber tenido acercamiento con sus ex funcionarios porque apenas se está enterando de esta información.

Dijo que han sido 7 años los que han pasado desde que él hizo entrega de las finanzas municipales y que las observaciones que se le hicieron a nivel estatal todas fueron cubiertas y resueltas en su totalidad.

“Yo no tengo conocimiento sobre esa observación, porque nunca nos llegó esa información, en ese caso los encargados serían probablemente tesorería y obras públicas, puesto que cada funcionario tenía su libertad para ejercer su trabajo y cada quien tiene que hacerse responsable, vengo aclarar para que no se me involucre en algo que no tengo nada que ver, ni estoy enterado, ni notificado”, señaló Lerma Cruz.

Añadió que esta información pudo haber sido difundida porque se acercan los tiempos electorales, pero aclaró lo siguiente: “Quiero informarles que no se preocupen por mí, no tengo ningún interés en entrarle a la política”.

La síndica procuradora aclaró que en el oficio entregado a su departamento no trae nombres de posibles responsables, solo se ha solicitado el estatus en el que se encuentra y qué seguimiento se le dió por el síndico procurador en 2014.

“Él (exalcalde) viene aclarar los hechos sobre la nota publicada en EL DEBATE, donde sí hay una observación que es del 2013 que nos está requiriendo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, quiero aclarar que no están requiriendo ni al ex alcalde, ni a ningún persona del 2013, sino más bien es una información que nos están pidiendo, de qué fue lo que se hizo en el 2014 sobre esas observaciones y que hicieron para solventarlas y que fue lo que se hizo con el expediente”, explicó.

Por esta razón solicitó la presencia del síndico procurado que estaba en 2014, y simplemente le dijo que a él le dieron a resguardar el expediente y que no hizo nada, que lo guardó así como le llegó a sus manos y al parecer no notificó a nadie.

Finalizó diciendo que al ser recursos federales los que permanecen sin justificar su aplicación se han retomado, por indicaciones del Gobierno Federal que tiene bien establecido el tema del combate a la corrupción y no quiere que este tipo de actos queden impunes. Por lo que como sindicatura ya han cumplido en enviar el expediente a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuenta y serán ellos los que van a decidir qué sanciones y que seguimiento le van a dar a estas observaciones que se han hecho al ejercicio fiscal 2013.