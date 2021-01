Ex alcaldesa busca ser electa en las próximas elecciones por la alcaldía de Escuinapa

Escuinapa.- La ex alcaldesa Fernanda Oceguera Burques, se dice lista para buscar la presidencia municipal de Escuinapa, pero en esta ocasión en busca del voto ciudadano y no impuesta por el Congreso del Estado de Sinaloa.

“Tuve la oportunidad de ser la primera mujer en gobernar Escuinapa, siempre he manifestado ese interés claro, conciso y no he titubeado, quiero ser la presidenta municipal por elección popular, ya tuve la oportunidad de ser suplente, puesta por el Congreso del Estado y se perfectamente de lo que carece mi municipio, se el presupuesto que se pudiera manejar, pensando en el recorte presupuestal a los municipios de manera considerable que está haciendo el Gobierno Federal, para ello se tienen que aplicar estrategias claras para poder sacar adelante el municipio”, expresó Oceguera Burques.

Se dice preparada al conocer la función pública y la problemática que existe y el estar al frente de la recaudación de rentas en el estado le ha permitido tener los conocimientos, para apostarle de llegar a la presidencia a la cultura de pago de impuestos en los ciudadanos escuinapenses, con el objetivo de obtener recursos que garanticen la estabilidad de las finanzas municipales.

“Lo que está establecido es la alianza Va por México, que es a nivel federal, en la gubernatura, diputaciones locales y federales, pero en los municipios aún es incierto, por las fechas ya no alcanzan para hacer una alianza, pero hay otra opción que es la candidatura común, con ellos los dirigentes estatales pensarán en los municipios, ya que es la elección más grande y para que un candidato a gobernador pueda tener un puntaje y votación importante es fundamental las campañas municipales, por lo que puedo decir que esta alianza es muy interesante y se mantiene a la expectativa”, mencionó.

Oceguera Burques indicó que en primera instancia ya ha tenido acercamiento con la presidenta del Comité Municipal del PRI, Claudia Tiznado para externarle sus aspiraciones; y con los dirigentes del PRD y PAN dijo que son buenos amigos con los que ha tenido un trato cordial, por lo que se mantiene a la expectativa de lo que su partido decida en Escuinapa. Y de no ser ella la elegida, se sumará sin ningún problema, ya que hay cuadros importantes.

“Ayer (jueves) tuvimos una reunión informativa para platicar el tema de las alianzas, ver que es lo que viene. Al PAN ya se le dio la Diputación Federal la número 1 y la local por el distrito 24, es momento que los priistas levantemos la mano, nosotros tenemos una estructura clave y trabajo de campo de mucho territorio, tenemos las bases muy consolidadas para poder llevar a cabo esta elección”, expresó.

Al cuestionarle si tiene cuentas pendientes durante su administración que pudieran impedir ser candidata dijo, “Por supuesto que todos los presidentes tenemos observaciones de forma y fondo. Fernanda tiene de forma meramente administrativas que se tendrán que cubrir y si mis funcionarios tienen cuentas pendientes siempre les he dicho que se les llame, porque cada uno somos responsables de nuestra función”.

Aseguró que la Auditoría Superior del Estado no le ha requerido y de que eso suceda será responsable de acudir al llamado.

Respecto a las polémicas obras pagadas y no ejecutadas señaló lo siguiente; “Están unas obras, pero repito yo ya entregue todo lo conducente al tribunal de justicia y no me quede tranquila y se mandó el mismo pliego a la Auditoría Superior del Estado para que se le dé cauce y tener una resolución, pero no me impide en lo absoluto y si yo tuviera algo pendiente no me apuntaría”.