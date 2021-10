Ex hacienda de La Labor, una joya histórica en peligro de desaparecer en San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- A pesar de que han sido varias las ocasiones en que los actuales propietarios de la ex hacienda de La Labor, en San Ignacio, han hecho llamados al gobierno para que les brinden apoyo para su conservación, estos no han sido escuchados y la antigua construcción va en decadencia.

Héctor Morales Figueroa uno de los actuales dueños y quien tiene más de 80 años residiendo en la misma, señaló que la preocupación por conservarla en grande y que es una pena que este lugar considerado uno de los principales tractivos del municipio, vaya a desaparecer.

Además aseveró que cada día en más difícil poder brindarle mantenimiento con recursos propios pues en una propiedad demasiado grande que requiere bastante inversión económica.

Añadió que año con año llegan a este lugar personas del gobierno que prometen ayuda pero esta nunca llega por lo que tratan de conservarla con las pocas donaciones que hacen los visitantes que con la llegada de la pandemia del Covid-19, cada vez son menos, aunque de vez en cuando acuden personas a realizar sesiones fotográficas, quienes les dan una aportación que sirve para dar mantenimiento al pasto.

Señaló como urgente la reparación de los techos pues este se reblandece con cada temporada de lluvias y la humedad ya ha comenzado dañar las gruesas vigas que la sostienen, temiendo que este llegue a desplomarse en cualquier momento y que después sea más difícil su reparación, pues al igual el resto de la construcción ha sufrido daños con los fenómenos meteorológicos como fue el pasado huracán Nora, pues llovió tanto, que está tuvo algunos daños en la infraestructura.

Esta hacienda se encuentra en el pequeño poblado de La Labor, ubicada a 6 kilómetros de la carretera que conduce a la cabecera municipal, la cual ha sido testigo de varios eventos realizados por el municipio por se considerado un sitio histórico y enigmático, que data del siglo 17 y que fue construido por los hermanos Laveaga de nacionalidad española quienes según historiadores explotaban a los trabajadores a quienes les pagaban con mercancía.

En este lugar que abarcaba más de 600 hectáreas se daba empleo a cientos de familias provenientes del poblado cercano llamado el guamuchilito, quienes con el paso del tiempo cambiaron su residencia a las orillas de este lugar.

Esto sucedió luego de que los propietarios comenzaron a sufrir el robo de ganado y a recibir amenazas de muerte por parte de los gavilleros no teniendo más opción que abandonar este sitio y repartir entre los obreros el gran terreno en donde hoy está asentado este pintoresco y tranquilo pueblo.

Sin duda alguna dijeron algunos de los habitantes ha sido la violencia y la crisis económica los factores que han venido influyendo a que cada vez sean menor el número de visitantes que ahí se reciben lo que ha estado ocasionando que hasta el comercio local se encuentre en decadencia, ya que los visitantes que acudían normalmente en Semana Santa adquirían los alimentos que ahí se elaboran.

Asimismo, ha bajado el número de personas que por costumbre acuden a practicar el ciclismo de montaña y los paseos en cuatrimotos.

Por último don Héctor dijo seguir en espera de algún apoyo para conservar este sitio y continuar atrayendo al turismo ya que añadió nunca ha sido su intención deshacerse de este patrimonio aunque no ha faltado quien desee adquirirla “espero que no nos veamos en la necesidad de deshacernos de esta propiedad ante la imposibilidad de mantenerla en pie, pues conservarla requiere de mucho dinero mismo que no tenemos” puntualizó.