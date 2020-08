Ex tesorera habla sobre las cuentas públicas no aprobadas de Escuinapa por el Congreso

Escuinapa.- Los recursos que fueron aplicados durante la gestión de Hugo Enrique Moreno Guzmán fueron ejercidos de manera responsable, en algunos casos se tratan de trámites administrativos y otros pertenecen a la administración que ejerció la ex alcaldesa de Escuinapa Fernanda Oceguera Burques.

Rosalba Barrón Crespo, ex tesorera municipal en entrevista para EL DEBATE explicó a detalle cada una de las observaciones que han sido señaladas en el ejercicio fiscal 2018.

“Decirles a los escuinapenses que todo está ahí, todo está justificado, son cuestiones administrativas que maneja la Auditoría Superior, quienes no están cerrados a que se presenten las pruebas para que se contesten estas observaciones, pero el Congreso no las aprobó y no fuimos los únicos. Pero decirles que todo está correctamente aplicado, nadie se llevó nada aunque les parezca raro e inconcebible, todo quedó administrado dentro del Ayuntamiento, están las obras que se hicieron y decirles que pueden estar tranquilos así como lo estoy yo”, dijo Barrón Crespo.

Aclaró que las obras inconclusas de las que se les señala, efectivamente la gestión la inició la administración de Hugo Enrique, por lo que ha sido necesario presentarse ante los requerimientos que les ha hecho el Órgano de Control Interno, se presentó el ex alcalde con todo su equipo de trabajo, ya que es su obligación comparecer, pero quien efectuó los pagos de concluidas las obras fue la ex alcaldesa.

“El Órgano de Control Interno se declaró incompetente para dar un dictamen y transfirió estas irregularidades a la Fiscalía en la ciudad de Culiacán, por lo que nos encontramos a la espera del dictamen que se nos brinde, ya que cumplimos en presentar las pruebas correspondientes a estos señalamientos. Quienes tendrán que aclarar porque hicieron esos pagos es a la administración de la ex alcaldesa”, especificó.

Continuó “De los adeudos que se dicen (cívicos y culturales), quiero hacer mucho hincapié ahorita se está hablando es 2018 y en este año, Hugo Enrique salió el 26 de enero de 2018, entonces todos los gastos que están sin comprobar de eventos que hubo todo eso correspondió a la administración de Fernanda Oceguera”.

Crespo Barrón dijo que también se maneja un adeudo que Jumapae tiene con el Ayuntamiento, se trató de la clorificación de marzo a diciembre de 2017, esto se realizó con la aprobación de cabildo, y se les facilitó el recurso con el compromiso de que la Junta facturará al municipio el servicio de agua potable.

La deuda creció porque en diciembre de 2017 los trabajadores tomaron las oficinas de Jumapae, porque se les adeudaba primas vacacionales y aguinaldos. En ese tiempo el gobernador Quirino Ordaz Coppel les facilitó un préstamo de 4 millones de pesos, no se lo pudo hacer directamente a la Junta porque es una paramunicipal, por lo que el dinero entró por el Ayuntamiento pero era destinado para el pago de los trabajadores, por lo que se hizo el traspaso.

“Para nuestra mala suerte Hugo Enrique se va en enero y yo en febrero, nos fue imposible cumplir con la deuda, yo regreso en Julio y retomamos ese tema, porque ya para entonces se empezaban hacer las primeras observaciones. Los único que está pendiente de pago de los casi 6 millones de pesos es un millón 300 mil pesos, con esto podemos decir que sí se hicieron las gestiones de cobro, incluso al final hubo un deposito de medio millón de pesos, pero concluyó el periodo de nuestra administración y le correspondía al actual gobierno seguir realizado las acciones de cobro, porque si bien ahora nos toca a nosotros, después les tocará a ellos, porque la Jumapae sigue con los mismos problemas, ya que es un problema añejo”, explicó la ex tesorera.

El resto del recurso señalado corresponde a impuestos de ejercicios anteriores, porque lo que fue en el periodo de Hugo Enrique Moreno todo lo que fue correspondiente a impuestos sobre la renta y producto del trabajo que se tenían que pagar ante Hacienda siempre se pagó al corriente, se manejan de tal manera que todavía a les regresaban cada mes a través del Gobierno del Estado la Federación cerca de 800 mil pesos cada mes, por estar pagando a tiempo estos impuestos.

“Respecto al impuesto sobre nómina ahí si era imposible, porque se venía arrastrando una cartera de impuestos de ejercicios anteriores muy pesada y el sistema que manejaba en ese momento el Estado cuando yo era tesorera es que se tenía que pagar las deudas anteriores para poder pagar lo que a nuestra administración correspondía, porque el sistema no lo permitía, por lo tanto esa deuda que corresponde al ejercicio de Hugo Enrique fue imposible hacerlo a pesar de que estuvimos en contacto con el Estado, nos fue imposible ponernos al corriente”, puntualizó Barrón Crespo.