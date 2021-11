Ex trabajadores de Sistema DIF buscan liquidación y hacen guardia en Palacio Municipal de Escuinapa

Sinaloa.- Ex trabajadores del Sistema DIF se plantaron en los pasillos de Palacio Municipal para exigir a la autoridad en turno negociar su liquidación, ya que fueron dados de baja al culminar la administración de Liliana Canizales de Soto, como presidenta de esta paramunicipal en Escuinapa, Sinaloa.

El grupo de ex trabajadores estaba conformado por 24 personas que laboraron en las diferentes áreas del Sistema DIF, pero que al concluir el periodo de gobierno de Emmett Soto fueron dados de baja.

Victoria Silva, ex directora de comunicación social de DIF informó que antes de ser despedidos se les hizo efectivo el pago de su aguinaldo y prima vacacional correspondiente a este 2021.

"Antes de que terminara la administración se nos pagó aguinaldo y prima vacacional, por lo que hemos venido hoy para buscar una negociación con las nuevas autoridades para que se nos liquide conforme a la ley", explicó la ex funcionaria.

Mencionó que ya es la tercera ocasión que visitan el palacio municipal en busca de una negociación, han sido atendidos por el área de la secretaría del Ayuntamiento.

La semana pasada un grupo de ex funcionarios de primer nivel de la administración de Emmett Soto Grave hicieron llegar un documento para solicitar su liquidación.

Leer más: En el Día de Santa Cecilia recuerdan a músicos fallecidos por Covid-19 en Escuinapa, Sinaloa

Los funcionarios que encabezan está lista son: José Guadalupe Ríos Rodríguez, ex director de Obras Públicas; Lucia Sarabia Pérez, ex directora de Atención Ciudadana; Francisca Osuna Macareno, ex directora de Desarrollo Económico; Erneto Marrugo Alemán, ex director de Bienestar Social; Rosalía Guzmán López, ex jefa de Bienes Patrimoniales; y Geovani Saracco Martínez, ex gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.