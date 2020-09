Exalcalde de Mazatlán, Rodríguez Pasos dice que teme por su vida y la de sus hijas

Mazatlán, Sinaloa.- “Temo por mi vida y de mis hijas”, denunció Jorge Rodríguez Pasos, exalcalde e Mazatlán, durante una entrevista telefónica que concedió a EL DEBATE.

El también exdiputado local resaltó que está inmerso en preparar su defensa junto a su abogado, ya que no va a permitir que lo hagan pedazos como cuando era alcalde.

Acusa al vicefiscal José Francisco López de abusar de su poder y catear su casa sin una orden.

Destruyeron el cristal de un ventanal y por ahí ingresó su esposa, que había abandonado el domicilio conyugal el viernes 11 de septiembre.

Aquí se muestra el ventanal destruido. Foto: EL DEBATE

He sido muy maltratado en los asuntos que me pasaron en el 2002. Me enfrenté al poder del Estado, pero aun sabiendo a lo que me enfrentaba, no ‘me rajé’

Hace una pausa y luego dice: “Me doblaron, pero no me quebraron, prueba de ello es que estoy aquí, nunca se comprobó nada de lo que se me acusó”.

Escondido

El también comunicador resaltó que él y sus hijos están escondidos en algún lugar de Sinaloa, ya que asegura que fue amenazados por sicarios que mandaron su esposa y cuñado.

En compañía de sus hijas, relató que el viernes pasado, su pareja pidió el apoyo de la Policía por una supuesta amenaza con un arma, y que supuestamente, la “tenía secuestrada”, relató Rodríguez Pasos.

Esto se aprecia en un video que grabaron los agentes. “Ahí, mis hijas le dicen que miente y se niegan a irse con ella. Abandona el hogar conyugal.”

Durante la entrevista telefónica el exalcalde comunica a sus hijas con la reportera y ambas saludan de manera amable y alegre.

Luego, Rodríguez pasos recalcó que hay demasiado apoyo a su expareja de tres agencias del Ministerio y de la Vicefiscalía, mientras que a él no le contesta las llamadas el funcionario.

Cree que detrás de la señora hay alguien poderoso, desconoce si político o empresario, pero lo va averiguar. Si algo le pasa a él o sus niñas, responsabiliza a su pareja y la autoridad. Recalcó que no hay equidad en hombres y mujeres.

“Los hombres también requerimos de apoyo”, expresó.