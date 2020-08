Exalcaldesa se deslinda de obras pagadas y no ejecutadas que fueron observadas por la ASE

Escuinapa.- Con voz firme y serena Fernanda Oceguera Burques, exalcaldesa aclaró que su administración no es responsable de las obras no ejecutadas que la Auditoría Superior del Estado ha señalado como irregulares, ya que fueron ejercidas en el ejercicio fiscal 2017.

El pasado 7 de agosto, Rosalva Barrón Crespo, ex tesorera deslindó a la administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán de ser los responsables de ejercer obras pagadas y no ejecutadas, responsabilizando a la administración de Oceguera Burques, al igual que las observaciones hechas a eventos cívicos y culturales.

En entrevista para EL DEBATE, Oceguera Burques informó que hasta la tarde del martes 11 de agosto la Auditoría Superior del Estado no le ha hecho ninguna notificación, pero que permanece a la espera de cualquier aclaración que se requiera.

“Informarles que yo no he sido notificada por la Auditoría Superior del Estado en ningún momento, estoy a la espera y atenta de cualquier notificación, es importante mencionar que mi actuar como presidenta en el periodo de 2018 de enero 25 a julio 9, fue de empuje y mucha transparencia, estamos expuestos por haber estado al frente, pero aquí sigo, tengo la confianza del ciudadano gobernador (Quirino Ordaz) en la encomienda que tengo como recaudadora, considero que de tener pendientes otra situación fuera”, expresó la exalcaldesa.

Dijo que en el tema de la cuenta pública vale la pena que se dé una revisada completa de ¿qué fue lo que se observó y reprobó el Congreso mismo en el 2017?, ahí vienen las dos obras de las que habla la ex tesorera, que es la rehabilitación de un pozo profundo en San Miguel de La Atarjea y la supuesta construcción de una noria en La Hacienda de La Campana.

“Decirles que yo encontré obras terminadas, y eso podemos verificarlo en el portal de Transparencia y todos los documentos ahí están, es muy fácil poder reconocer la información en donde el informe minucioso que entregó la auditoría es muy claro y especifico”, expresó.

Continuó, “Me deslindo de los señalamientos que ha efectuado Rosalba Barrón, ex tesorera, porque en el periodo que existen estas irregularidades yo no estaba, ya que son observaciones del ejercicio fiscal 2017, quedó a reserva de lo que diga la Auditoría Superior del Estado”.

Añadió que ha tenido acercamiento con el Órgano de Control Interno justamente por estas dos obras, en donde especifican claramente el tema y su respuesta fue que su administración únicamente realizó la sustitución de unos cheques que se hicieron por estar una obra ya terminada en 2017, ya que era un pasivo que se estaba generando al ayuntamiento por ello su obligación era sustituir ese cheque.

Al cuestionarle sobre el tema de los eventos cívicos y culturales en los que también fue señalada por la ex tesorera dijo “Te repito que hasta el momento no he sido notificada por parte de la Auditoría, pero me imagino que se refieren a los eventos que me tocó organizar como el día del niño, de las madres y demás, lo que puedo decir es que los eventos se hicieron en grande y de manera muy diferente, entiendo que todos podemos tener observaciones de forma y de fondo, pero vamos a esperar a lo que la Auditoría dictamine”.

Respecto a los requerimientos que se le han efectuado a algunos de sus ex funcionarios por parte de la Sindica procuradora respecto algunos adeudos que se tienen respecto a las Fiestas del Mar de Las Cabras 2018 y la comprobación de gastos dijo:

“Yo siempre lo dije, todos mis funcionarios asumieron su responsabilidad, y cada uno de ellos es responsable de sacar su trabajo y si alguno de ellos no hizo bien su trabajo, igualmente la Auditoría les mandará llamar para poder subsanar o solventar cualquier situación que pudieran tener”, puntualizó.

Finalmente dijo que está tranquila porque hizo las cosas a cabalidad, honestidad y con mucha transparencia durante su gestión que le fue encomendada por el Congreso del Estado y que asume su total responsabilidad.

