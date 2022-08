Exgerente Manuel Salas vuelve a ganar demanda a Jumapae; es por $120 mil

Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) enfrenta un nuevo laudo que ha salido a favor del exgerente José Manuel Salas Moreno. En esta ocasión, el monto asciende a 120 mil pesos, por concepto de liquidación y la falta de primas vacacionales.

Salas Moreno fue retirado de su cargo como gerente de la Jumapae en la administración de Mahomedalid Sánchez Luque. A partir de su despido, entabló un proceso legal por despido injustificado.

Habla Marco Acosta

Marco Benicio Acosta Salazar, gerente de Jumapae, explicó que han pasado 16 años desde que el exgerente realizó este procedimiento legal, tiempo en el que interpuso dos demandas por separado.

La primera, que superó los 2 millones de pesos, fue por despido injustificado y salarios caídos. En la segunda exige su liquidación y primas vacacionales.

“Las demandas de Manuel Salas tienen muchos años, desde que salió la administración de Mahomedalid Sánchez Luque, en el año 2006. La primera demanda que salió a su favor fue por 2 millones de pesos y se convenió pagarle 50 mil pesos mensuales. Estamos hablando de 600 mil pesos por año. Yo termino de pagarle en noviembre. Se tienen más de tres años pagándole este laudo”, especificó Acosta.

“Este segundo laudo que acaba de salir hace como un mes, el exgerente entabló un proceso legal para pedir su liquidación y primas vacacionales. La demanda anterior era por sueldos caídos. El fallo a favor de Manuel Salas es por casi 120 mil pesos. Esa es la nueva deuda que se tiene, que fue dictaminado por un juez y que tendrá que absorber la Junta.”

Lo que sigue

Acosta Salazar añadió que cuando se dé la sentencia, se verá si a través de los abogados que tiene el Municipio podrían apoyar y asesorar para hacer un convenio de pago con el exgerente.

“La realidad es que este señor (Manuel Salas) solo está viendo y sacando dinero de donde él puede, hasta donde los derechos como trabajador le han permitido”, refirió.

Para entender...

Demandas ocultas

A este tipo laudos se les llama demandas ocultas, porque las dejan correr, así como están corriendo las de los trabajadores que despidieron en la administración de Emmett Soto, se están dejando pasar y son de 12 a 13 demandas, dijo Acosta Salazar. En Jumapae no hay solvencia como para contratar un despacho jurídico externo, por eso se ha hecho la solicitud de apoyo al Municipio. No pueden tener un acercamiento con los trabajadores que tienen demandada a Jumapae, pues las finanzas no lo permiten, añadió.