Exhiben a funcionario de primer nivel en tendedero del acoso de Escuinapa

Sinaloa.- Integrantes del Colectivo feminista realizaron por vez primera la exposición del “tendedero del acoso” en donde se exhibe y se señala a diferentes varones del municipio de Escuinaoa, Sinaloa, de ejercer conductos que han dañado a jovencitas por ejercer acoso o abuso sexual, por lo que con este movimiento feminista adquirieron el valor para denunciarlos públicamente.

La tarde del miércoles 10 de marzo el Colectivo feminista en Escuinapa realizó una marcha que recorrió las principales calles de la ciudad para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres y respeto para este sector tan vulnerable de la sociedad.

Al culminar este evento feminista, las más de 200 jovencitas en su mayoría, decidieron instalar un tendedero del acoso, en donde se señalaron directamente con nombres y fotografías a varones de ejercer conductas que han generado daños emocionales en mujeres por acoso laboral y sexual.

Dentro de las denuncias que se ejercieron de manera anónima en el tendedero está la de un funcionario municipal, al cual se le señala de acoso laboral y de recomendar mujeres a trabajos en dependencias de gobierno con la condición de favores sexuales.

Eneida Viera Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer en entrevista dijo tener conocimiento sobre los señalamientos que se hicieron en contra de un funcionario municipal en el tendedero del acoso.

Si verifique el tendedero (del acoso) pero solo cheque una parte, porque me hablaron para brindar atención a una persona que llegó a nuestras oficinas y no he tenido oportunidad de regresar a verlo, pero sí tenemos conocimiento (sobre señalamiento de funcionario), vamos a esperar y estamos abiertos por si se requiere de atención para alguna de las personas afectadas”, comentó Viera Zamora.