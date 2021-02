Exigen baños dignos para primaria Gutiérrez en Escuinapa, Sinaloa

Sinaloa.- La Sociedad de Padres de Familia de la primaria José G Gutiérrez claman por unos baños dignos para sus hijos, ya que actualmente permanecen colapsados y son un gran riesgo para sus hijos cuando regresen a clases presenciales a esta institución educativa en Escuinapa, Sinaloa.

Sergio Arturo Quevedo Raygoza, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la primaria José G Gutiérrez permanecía en los pasillos del palacio municipal, tocando las puertas del área de Obras Públicas o en busca del presidente municipal, Emmett Soto Grave.

“Ya son varias veces que he venido al Ayuntamiento, he tenido atención del presidente municipal, pero no nos han dado ninguna respuesta positiva a nuestra petición, que ya tiene meses en la lista de espera”, mencionó el padre de familia.

Explicó que en los acercamientos que ha tenido con Soto Grave, le informó que se requiere de un presupuesto de aproximadamente 400 mil pesos para poder realizar la rehabilitación de los baños de esta primaria ubicada en el centro de Escuinapa y que es una de las más antiguas del municipio y que ha forjado a cientos de escuinapenses que hoy en día son importantes y destacados profesionistas.

“Yo hice un proyecto y el arquitecto que nos está apoyando nos ha hecho un presupuestos que con 200 mil pesos se puede realizar la rehabilitación de los baños en la primaria, estamos hablando que son 50 por cientos menor que lo que ellos están presupuestando”, indicó.

Dijo que la solicitud que están haciendo como Asociación de Padres de Familia de la primaria José G. Gutiérrez es que les proporcionen los 200 mil pesos y ellos hacen la obra, porque si ejecuta esta obra el municipio ellos pagan y eso les eleva los costos.

Hizo hincapié que esta escuela es una bomba de tiempo debido a su infraestructura que es muy antigua y los niños no pueden regresar a clases estando en malas condiciones por el riesgo que representa.

“Yo hice un compromiso con los padres de familia que fueron los que me pusieron para gestionar y tocar las puertas necesarias que nos ayuden a recaudar recursos para mejorar la infraestructura de la escuela de nuestro hijos y de manera particular hemos tenido ayuda del Grupo Diazteca y del empaque de Bonifacio Bustamante”, manifestó.

Quevedo Raygoza dijo que la rehabilitación de los baños urge, porque la pandemia no va a durar toda la vida y sus hijos tienen que regresar a una escuela en buenas condiciones en el que no se arriesgue su integridad.