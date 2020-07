Exigen mejores condiciones de trabajo policías municipales en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Elementos de la Policía Municipal exigen mejores condiciones de trabajo y al menos que les sea proporcionado un baño portátil ya que no tienen donde realizar sus necesidades fisiológicas.

Son al menos dos elementos municipales entre ellos una mujer quienes se encuentran comisionados en un puesto frente a las vías del tren por la Avenida Peche Rice sin ningún tipo de condiciones para poder realizar las tareas de prevención.

“Al principio estaban aquí elementos de Tránsito al pendiente de cuando viniera el tren parar los vehículos ya que no funcionan las plumas ferroviarias y pues ya los quitaron y nos mandaron a nosotros, somos dos elementos, un compañero y yo que estamos en turnos de 12 horas aguantándonos las ganas de ir al baño y sin poder abandonar nuestro puesto por el temor de ser arrestados por abandonar nuestro lugar.

Los hombres pueden ir a cualquier lado pero uno como mujer está canijo, estamos conscientes que si nos quieren tener aquí no hay problema pero que al menos nos pongan un baño, imagínese el día de mañana domingo me toca estar 24 horas y que voy hacer”, mencionó la mujer policía que omitimos su nombre.

El lugar donde se resguardan es un puesto como para brindar información. Foto: EL DEBATE

El lugar donde se resguardan es un puesto como para brindar información que no reúne los requisitos para dar un buen desempeño, cuenta con una sombra improvisada con una lona y una banca formada por un pedazo de madera con botes de plástico, donde descansan algunos minutos.

Los afectados mencionan que se encuentran en esa zona por el ahora nuevo secretario de seguridad pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, los cuáles desconocen el porque mandarlos a ese lugar, sin radio de comunicación, sin poder llevarse su vehículo para poder resguardarse durante la madrugada, o del sol o de la lluvia, se encuentran prácticamente a la intemperie.

Además mencionan que tienen el temor de que pudieran ser víctima de algún grupo delictivo que pase por esa zona, ya que por la noche no tienen cómo comunicarse en caso de alguna emergencia.

Lo único con lo que cuentan es su dispositivo celular pero como laboran alrededor de doce horas pues fácilmente se baja la batería durante todo ese tiempo y hay ocasiones que se quedan incomunicados en su totalidad.

Los elementos policíacos tienen prohibido resguardarse en la sombra de unos árboles cerca del lugar, además también mencionan que no tienen ni agua para tomar y la que ellos llevan pues se les termina y no pueden ir a comprar en algún lugar cercano o tienda porque pueden ser arrestados, de igual manera mencionan que les pusieron una motocicleta de Tránsito ahí para que la cuiden y no se vayan de su puesto.

Hacen un llamado a las autoridades municipales, estatales y de Derechos Humanos para que los apoyen de alguna manera y al menos mejoren un poco sus condiciones de trabajo, a ellos lo que les gusta es trabajar y lo hacen de la mejor manera, pero dicen que en ese lugar no pueden ser útiles a la sociedad, ya que no se explican lo que hacen ahí sin hacer nada.

