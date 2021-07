Exigen mejores servicios médicos para los trabajadores de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El líder hotelero de Mazatlán y exconsejero nacional del IMSS, Guillermo Romero, solicitó al Sector Salud mejores condiciones para los trabajadores.

“Estamos viendo hospitales muy saturados en todo Sinaloa. En algunos no hay ni siquiera medicamento. Nosotros, como patrón, estamos pagando servicio de atención, y no es una atención de primera hacia nuestros colaboradores”, expresó Romero.

Mencionó que no es un servicio gratuito, es por eso que exigen estar a la par en el tema de salud y los cuidados.

Aseguró que no se tiene un cuidado especial para el tratamiento de la pandemia cuando se tienen algunos síntomas o se requiere hacer la prueba del Covid-19.

Guillermo Romero se reunió con representantes y consejeros del IMSS para hablar de la situación que se vive en el estado.

Buscan que todos los hospitales den una mejor atención y estén a la altura de todas las necesidades de las familias sinaloenses.

Las condiciones de salud deben de mejorar, pues los patrones y los trabajadores pagan por ello, es por eso que Guillermo Romero pide salud de calidad.

“A nosotros, si no pagamos la salud, nos embargan de inmediato. Pero ellos no te atienden si no tienen la capacidad. No es equitativo”, concluyó.

