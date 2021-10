Exigen que Fiscalía busque a jóvenes desaparecidos de Torreón en Mazatlán

Sinaloa.- Que se pongan a trabajar y a hacer lo que les corresponde como autoridades, es la exigencia de Liliana Quiñones hacia la Fiscalía General del Estado, una madre desesperada que busca a su hijo desaparecido en la ciudad de Mazatlán desde el pasado 4 de septiembre, cuando iba acompañado de una mujer de 20 años cuyo paradero también se desconoce.

El jueves 1 de septiembre, David Quiñones y Sugey Parra llegaron a vacacionar a Mazatlán y se hospedaron en un hotel de la Zona Dorada, por lo que durante esos días estuvo en contacto con su madre; pero el sábado 4 de septiembre se perdió el rastro de los jóvenes, quienes ya habían avisado que iban de regreso a Torreón.

Los hechos

Alrededor de las 18:30 horas, cámaras de C4 de Mazatlán vieron el carro del joven salir por la carretera libre de Mazatlán hacia Durango y, como a las 18:00 horas se registró la última llamada de Sugey Parra. Desde ahí se perdió la pista de los jóvenes, en La Urraca.

Ante esta situación, la madre acudió a la Fiscalía en Torreón, donde la asesoraron, y después se trasladó a Mazatlán para denunciar ante la Vicefiscalía de este municipio y, asimismo, en Durango, por lo que en esta investigación están vinculadas las tres Fiscalías.

Pero, ante la falta de trabajo y búsqueda por parte de las autoridades, por sus propios medios, Liliana Quiñones ha emprendido la búsqueda no solo de su hijo, sino también de la joven, en hospitales, barandillas y también por la carretera libre Mazatlán-Durango, para descartar un accidente automovilístico.

Mencionó que hubo un reporte al 9-1-1 donde aseguraban haber visto el carro abandonado que conducía el joven David Quiñones, sin embargo, la Vicefiscalía de Mazatlán le comentó que no se podía hacer nada, que no iban a molestar a la Guardia Nacional por ese reporte que probablemente podría ser falso.

"Yo no voy a parar hasta que me entreguen a mi hijo. No es justo tanta negligencia ante esta situación. No estamos hablando de un simple papel, es de la vida de dos jóvenes, y ellos no los están buscando. No estoy pidiendo nada del otro mundo", expresó la madre de David Quiñones.

En el caso de Sugey Parra, dijo que la madre también está buscando a su hija por su lado, pero le pidió unir esfuerzos y hacer equipo para, de esa forma, hacer presión a la Fiscalía y le ayuden a encontrar a los jóvenes.

Exigencia

El llamado de la madre es hacia la Fiscalía General del Estado para que le ordene a la Vicefiscalía de Mazatlán que realmente se busque y se dé con el paradero de los dos jóvenes desaparecidos.

"No sé por qué no nos dan respuesta. Se supone que su trabajo es buscarlos”.

Se manifiestan en la Fiscalía

Los familiares de los jóvenes originarios de Torreón, pero desaparecidos en la ciudad de Mazatlán el pasado 4 de septiembre, se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que las autoridades los atiendan para que se realicen las tareas que les competen y les den una respuesta. En la entrada principal colocaron fotografías de los jóvenes, así como cartulinas para exigir justicia.