Fabricación rústica de escobas de palma, un oficio que desaparece en San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Distintos son los poblados del municipio de San Ignacio, Sinaloa, en donde algunos artesanos han dejado de su oficio debido a la falta de apoyos por parte del gobierno para poder difundir y comercializar sus productos fuera del municipio.

Ismael Figueroa Vega, es uno de estos artesanos quien por más de 20 años se ha dedicado a la fabricación de escobas de palma de manera rustica, mencionó que ha pensado en desistir de este oficio, pues no resulta redituable por falta de comercialización, además de que no cuentan siquiera con una unidad para salir fuera del pueblo a ofrecer sus productos.

Figueroa Vega mencionó que la falta de empleo en su comunidad es una las problemáticas con las que se siempre se ha enfrentado, lo que lo obligó a aprender este oficio el cual le permitió sostener a sus numerosa familia por poco más de dos décadas.

Leer más: Realizan segundo conteo Latinoamericano de aves en San Ignacio, Sinaloa

Señaló que la situación lo obligó a querer desistir, pues indicó que en múltiples ocasiones tuvo que recorrer grandes distancias ofreciendo su producto sin éxito “es triste pagar pasaje, cargar la mercancía y no vender una sola escoba” mencionó.

Y es que dijo no es que su producto fuera de mala calidad sino que las personas ya no aprecian el trabajo manual y rustico pues no se utiliza ningún tipo de máquinas, “solamente utilizo mis manos pero cada vez son menos las personas que aprecian eso” expresó.

Este trabajo mencionó es algo laborioso sobre todo cuando no se tiene la suficiente practica primeramente pues hay que cortar la palma utilizando herramientas hechizas, esperar que esta seque para poderla maniobrar, también hay que darse a la tarea de buscar el palo de guasima, la cual tiene que ser tallada con el machete para que quede suave y parejo.

Fabricación rústica de escobas de palma en San Ignacio, Sinaloa | Foto: Yolanda Tenorio/ Debate

Actualmente se dedica recorrer las calles ofreciendo su trabajo ya sea tejiendo sillas también de palma.

La elaboración de cada escoba le lleva de 20 a 30 minutos, y tienen un costo de 25 a 30 pesos, pues no se pueden dar más caras manifestó.

Leer más: Conforman un nuevo Comité de Salud en San Ignacio, Sinaloa

Por último, dijo que es una lástima que cada vez sean menos las personas que se dediquen a este oficio al que se le invierte más trabajo y tiempo que dinero.