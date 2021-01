Falta de agua afecta a flora y fauna de la Meseta de Cacaxtla en Sinaloa

San Ignacio.- El propietario del rancho Las Palomas, ubicado dentro del Área Protegida Meseta de Cacaxtla en San Ignacio, Sinaloa, indicó que la sequía está afectando totalmente a la flora y fauna de este lugar, pues al no haber agua los árboles no dan frutos y las aves no tienen alimento y mueren o emigran.

Indicó que para contrarrestar un poco este fenómeno, es poner agua en los abrevaderos "las aves comen hojitas, hierbas, palitos, y con el agua, ya alcanzan a sobrevivir" expresó.

Actualmente cuentan con seis abrevaderos, cuatro dentro del área protegida y dos dentro del mismo rancho pero en la zona de amortiguamiento que es colindante al área protegida, estos existen desde el 2004, que empezaron con la conservación.

"Se nos vino a la mente hacer estos abrevaderos precisamente porque ese vivimos una situación crítica de falta de agua, porque veíamos que los animales iban a morir o a emigrar y el peligro de irse a dónde había alguna presa o pileta, era que las personas los matarán" expresó el conservasionista.

Lizárraga Osuna, indicó que en la zona de Los Llanitos, Toyhua, y Chamizal por el lado de la autopista, han estado observando a través de las cámaras trampa, que los animales están muy delgados y son presa más fácil para los depredadores, incluso se han encontrado algunos venados que han sido atacados por los felinos, "acá en el rancho como hay agua están un poquito más fuertes y es más difícil que los ataquen" agregó.

Mencionó que actualmente se encuentran poniendo 6 mil litros por semana en los abrevaderos, para lo cual utilizan una camioneta con un tinaco.

Explicó que son el segundo grupo de vigilantes jaguareros en México, y que están trabajando un programa que se encuentra enlazado a oficinas centrales de México, dónde las estaciones de monitoreo de Las Palomas, Los Llanitos, Estación Dimas, Duranguito y Coyotitán, realizan recorridos por la carretera México 15, tres o cuatro veces a la semana para ver qué fauna pueden encontrar atropellada.

Así mismo añadió que están queriendo implementar un programa con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de paso de fauna y puentes para hacer embudos y los animales puedan pasar por abajo y no crucen la carretera porque han tenido varios casos de atropellamientos de felinos por la libre y por la autopista en este lugar la barrera impide que crucen y mueren atropellados, contrario a la México 15 en donde tienen más posibilidades de correr.

Por último dijo que rogaría a los automovilistas que transitan por estás vías, que si alcanzan a ver algún venado, cachorro jaguar, u otro tipo de animal que hagan lo posible por sacarles la vuelta y evitar su muerte.

Por último dijo que están realizando limpieza de paso de fauna silvestre por la México 15, y que esto ha dado muy buenos resultados ya que en estos se han observado múltiples huellas de felinos.