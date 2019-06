Faltan tarjetas de las pensiones universales

Mazatlán, Sinaloa.- A Fernando Osuna, de 72 años; María Dolores Altamirano, de 69, y Roberto Lara, de 71 años, aún no les llega la tarjeta de pensión universal.

Están desesperados ya que no pueden trabajar, no tienen ingresos y pasan los días, semanas y no reciben el apoyo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió.

Fernando Osuna explicó que tenía el apoyo de 65 años y le habían indicado que entraría de manera inmediata al programa, pero no fue así.

Como estos tres adultos mayores, llegaron decenas a las oficinas ubicadas por la Gabriel Leyva a solicitar sus tarjeta.

El coordinador regional del programa, José Ramón Becerra, les pidió no desesperarse y añadió que les va a llegar la tarjeta a su domicilio.

Todos los días están llegando las credenciales y de inmediato se hacen llegar a los beneficiados, abundó.

Añadió que les están depositando dos bimestres. Insistió en que este programa federal, “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”, va llegar a todos los que tengan 68 años o más, sin importar que tengan otra pensión.

A las oficinas llegó José Luis Montoya y demandó que le tomaran los datos para ingresar al programa. Pero tiene 66 años y le explicaron que tiene que esperar dos años para que lo puedan inscribir.

Les explicó que cuando tenía 65 años se dio de alta, pero se le buscó en el sistema y no aparece con el beneficio. El no poder acceder al programa lo molestó y dijo que la próxima vez que venga el presidente de México le va a exigir que le den la ayuda.

Apoyos

El secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Tonatiú Guerra Martínez, resaltó que ya se entregaron la mayoría de las tarjetas para todos los programas. Solo quedan unas cuantas, pero conforme las reciben de la Ciudad de México, se les hace llegar a los beneficiados.