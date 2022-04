Familia lleva dos meses sin el servicio de drenaje en Mazatlán; Jumapam no atiende queja

Sinaloa.- Desde hace dos meses, la familia del señor Teófilo Rodríguez no tiene servicio de drenaje en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán, a pesar de pagar sus recibos a tiempo.

No le dan respuesta en la Jumapam, adonde ha acudido personalmente y llamado para presentar innumerables quejas. Siempre le dicen lo mismo: “’Hoy vamos a ir’ y nada, no resuelven el asunto”, denunció a este medio.

El drenaje se tapó afuera de su casa, en la calle Luis Carrillo, número 105. La peste es constante durante el día y ya se acostumbraron al mal olor, pero en la noche es insoportable. Su reporte es el 323096.

“Nunca he dejado de pagar, si no pago un mes, el siguiente me sale el recibo como cliente moroso”, dice el señor “Teo”, quien a pesar de su situación vulnerable es responsable con sus impuestos; sin embargo, no ve una retribución por parte del gobierno municipal de Mazatlán. “Ustedes deben esperar y ya”, le han comentado en la Junta de Agua Potable. Y eso han hecho, han esperado bastante.

Mala administración

“Aquí están bien atrasados, no sirven para nada, en esta administración está peor el drenaje”, comenta muy molesta María de los Ángeles Esparza Ramírez, esposa del señor Teófilo. De hecho, recordaron que hace cuatro años el drenaje se tapó por primera vez afuera de su vivienda, pero entonces tuvieron una solución más rápida. “Ahora se pasaron”, expresa Doña María.

Ante la falta de apoyo del gobierno municipal, Teófilo intentó arreglar el problema él mismo pero no pudo. Metió unas varillas para tratar de destapar el drenaje pero solo se enfermó.

Estuvo durante tres horas intentando una solución, después vino el vómito y la diarrea un día completo, contó su esposa María de los Ángeles.

Como la Jumapam no resuelve la situación, la familia también intentó ver si era posible que un particular destapara el drenaje, pero les cobran dinero que no tienen, además les dijeron que si no pueden resolver el taponamiento de todas formas tienen que pagar 200 pesos por la vuelta.

Debido a la falta de drenaje, la señora María debe tirar afuera en la calle el agua sucia con la cual lava la loza. En el fondo de la casa se bañan con cubetas en el patio de tierra y el baño no lo pueden usar para hacer sus necesidades. Acuden a sus vecinos quienes se los prestan.

Don “Teo” comentó a este medio que ha hablado con una licenciada Petri, pero a veces no le contestan el teléfono que le dieron para quejarse, que es el 669-115-7000, extensión 105.

