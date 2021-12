Familias de Mazatlán planean festejar Navidad con cena en los hogares

Sinaloa.- Familias de Mazatlán planean festejar la Navidad con cena en sus hogares. Se realizó un sondeo con algunos ciudadanos y estos aseguraron que la festividad se vive en compañía de la familia.

Algunas personas como Verónica García, consideran que la Navidad representa una de las festividades más bonitas del año, pues se reúnen todos los miembros de la familia. Además, esto es un buen pretexto para pasarla bien. Este año festejarán con mayor libertad, pues la mayoría ya se encuentran vacunados contra el Covid-19.

Algunas familias no se reunieron el año pasado a causa del confinamiento sanitario. Es por eso que este 2021 quieren celebrar en grande, para festejar que al fin pueden estar juntas.

Los deseos de esta Navidad es que el coronavirus desaparezca, para que se vuelva a la realidad. La Navidad es parte de las festividades más significativas que tiene el cristianismo por el nacimiento de Jesús.

“Navidad es de las fechas más bonitas”: Verónica García, Ciudadana

“En Navidad voy a convivir con mi familia. Es muy familiar esa festividad, es cuando se visitan a los parientes o vienen los que están lejos. Nosotros hacemos una cena. Ahorita no podemos hacer nada, o fiestas en grande a causa del Covid, eso nos tiene atados de manos.

Pero creo que el año pasado, la situación estaba peor.

A mí me gusta mucho la Navidad porque estás en armonía con la familia, son temporadas muy importantes que no se deben dejar pasar, porque el tiempo avanza muy rápido. Considero que es importante reunirnos en estas fechas tan bonitas porque al final te llevas recuerdos o ya le tienes algo que contar a tus hijos y nietos.

Porque apenas así nos reunimos todos, cuando es un día especial, aunque no debería de ser así. En todas las familias debería existir buena comunicación, visitarse con frecuencia y no solo en fechas especiales.

Espero que todos se la pasen muy bien en estos días superespeciales. Si tienen alguna diferencia entre familiares, es momento de arreglarlos. También esperemos que el otro año sea mejor.

“El año pasado no festejé Navidad por el Covid”: María Mercedes Rodríguez, Ciudadana

Yo haré una cena con mi familia, algo tranquilo. Después de que cenamos abrimos los regalos y al final nos deseamos feliz Navidad. Pienso que Navidad y año nuevo son días muy especiales y tienes que pasarlo con amigos, pero más con tu familia.

Ya por fin este año nos vamos a reunir. El año pasado no hicimos nada por la pandemia, porque estaba peor que este año. Me acuerdo que todos nos asustábamos de ver tantas muertes. Este año sí haremos algo porque estamos más seguros y confiados. La vacuna nos trajo seguridad, la mayoría ya tenemos las dos dosis. Estamos esperando con ansias ese día porque tenemos mucho tiempo sin reunirnos, ya contamos los días.

Yo vendo jamaica por las calles de Mazatlán y ahora sí me siento más tranquila porque antes no salía a vender, por precaución me quedaba en la casa.

Mi deseo para Navidad es que todo esto del Covid-19 se termine, ya no queremos estar encerrados, yo ya me cansé de usar el tapabocas, mucha gente ya se enfadó. Esperemos que todo salga bien.

“Todos estos días son muy especiales”: Paloma González, Turista

Todos estos días son muy especiales para estar en familia. Yo soy de la Ciudad de México, vine a Mazatlán de vacaciones, pero ya nos vamos, justo para estar con todos los parientes en Navidad.

Nosotros festejamos con cena, regalos nos la pasamos muy bien y eso es lo importante. Allá en la Ciudad de México la gente se toma muy en serio esas fiestas. Sabemos que se festeja el nacimiento del Niño Dios, entonces, de ahí viene la importancia de estar bien con todas las personas que te rodean.

Ahora vamos a festejar con más ganas porque los casos de Covid han bajado. Nosotros por eso nos animamos a viajar. El año pasado no salimos a ningún lado porque teníamos miedo de contagiarnos.

La vacuna ha sido de los avances más importantes, aunque no por eso vamos a bajar la guardia, hay que cuidarnos, ya sabemos cómo hacerlo, creo que ya aprendimos después de todo lo que ha pasado.

Mi deseo para Navidad es que se supere la crisis de México, que todos tengan un empleo y armonía en los hogares.