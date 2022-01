Familias de San Ignacio y Coyotitán reciben tomate gratis

San Ignacio, Sinaloa.- El día de hoy, familias de San Ignacio cabecera y Coyotitán, se vieron beneficiados con la entrega de tomates frescos, donados por el ex alcalde Iván Báez Martínez, quien señaló que está acción se extenderá a todo el municipio, durante los próximos días, para un total de cien toneladas.

Asímismo mencionó que estás acciones de repartir en esta temporada, lo ha venido haciendo desde hace once años, y que lo seguirá haciendo mientras Dios se lo permita.

Además añadió que la próxima semana, se estarán repartiendo 40 toneladas de papá, mil 500 pollos, 3 mil carteras de huevo y 5 toneladas de fríjol, pues se dijo sabedor de la mala situación económica de muchas familias y más en estos tiempos de pandemia.

Entrega de tomate a ciudadanos de San Ignacio | Foto: Yolanda Tenorio/ Debate

"Tengo varios años apoyando al municipio, pues se me facilita al ser empresario agrícola, siempre me ha gustado ayudar, antes de estar al frente de la Ganadera de San Ignacio, también apoye al sector ganadero con miles de pacas de tasole, y esta vez no será la excepción al traerle estos apoyos" indicó Báez Martínez.

En la cabecera estubieron recorriendo todas las colonias, decenas de personas de forma ordenada fueron llegando, algunas con bolsas, cubetas, ollas y jabas, llevaron tomate a sus casas, agradeciendo que el ex alcalde no se olvide de ellos.