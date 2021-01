Familias de jornaleros piden autoridades la apertura del albergue de Teacapán, Escuinapa

Escuinapa.- “Ya no queremos la muerte de más niños por dejarlos solos cuando salimos a trabajar, por eso le pedimos a las autoridades que nos dejen de hostigar y mejor nos brinden alternativas para dejar en un lugar seguro a nuestros hijos, le pedimos abran ya el albergue de Teacapán”, expresó Neri Fuentes Vázquez, traductora de los mixtecos que provienen de Guerrero y Oaxaca.

Durante la mañana de este 12 de enero se registró un enfrentamiento verbal entre autoridades municipales de Sistema DIF y jornaleros agrícolas, quienes, al ser sorprendidos con menores en camionetas de transporte de personal al campo, encararon a funcionarios municipales a quienes exigieron darles alternativa para dejar en un lugar seguro a sus hijos y no se registren la muerte de más menores, ya que han vivido esta terrible experiencia en años anteriores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Levanta la mano la primer mujer para la alcaldía de Escuinapa, Sinaloa)

Dijo que en noviembre pasado tuvieron un acercamiento con autoridades municipales y estatales, en dicha reunión ella planteó la necesidad y la urgencia de que se pusiera en funcionamiento el albergue de Teacapán, ya que no quieren volver a vivir la amarga experiencia de perder a un menor por está trabajando.

“El día que nos reunimos con las autoridades en donde estaba el presidente ese día les dije que nosotros no tenemos en donde dejar a nuestros hijos en un lugar seguro y si los dejamos no se van a quedar en nuestras casas y nosotros no queremos volver a vivir la muerte de uno de nuestros niños, como hace tres años con una sobrinita que le picó una araña y falleció cuando nosotros estábamos trabajando y no pudimos auxiliarla, nos atacan que no quieren niños en el campo, pero preferimos traerlos al campo y saber que están haciendo a dejarlos a la buena de dios a ellos solos”, expresó Fuentes Vázquez.

La líder de los jornaleros hizo el llamado al presidente municipal, Emmett Soto Grave para que cumpla con su palabra de abrir el albergue de Teacapán y ellos se comprometen a ya no llevar a los niños al campo, ya que podrán dejarlos en una guardería con personal capacitado.

“A nosotros nos dijo el presidente cuando nos reunimos en Escuinapa que el albergue empezaría a funcionar a más tardar en 17 o 19 de diciembre y eso no ha pasado, cuando eso suceda nosotros hacemos la reunión con los caporales y ahora si dejamos a nuestros niños en la guardería en donde sabemos que nuestros hijos estarán cuidados y atendidos por personas capacitadas”, mencionó.

Relató que la situación de las decenas de familias de jornaleros es muy compleja, porque dejan sus hogares en Oaxaca y Guerrero para venir a Sinaloa en busca del sustento familiar en los campos agrícolas de Escuinapa, pero esto se vuelve muy difícil, ya que las retan son superiores a los 2 a 3 mil pesos, aunado al gasto de los alimentos se vuelve supera difícil, por lo que es urgente que se dé la apertura del albergue de Teacapán, que les permitiría que su calidad de vida mejore.