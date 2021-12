Familias no bajan la guardia ante el avance de la cepa Ómicron

Sinaloa.- Familias de Mazatlán no bajan la guardia ante el avance de la nueva cepa del Covid-19, Ómicron. Algunos aseguran que es obligación del municipio mantener activos los protocolos; otros, que es deber de cada ciudadano.

Se cumplen protocolos

Andrea Guerrero vende postres en la colonia Juárez y destacó que las autoridades municipales siguen firmes con los protocolos, incluso les dan recomendaciones para evitar algún contagio, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia entre el vendedor y el cliente.

Mencionó que es deber de cada quien tomar sus precauciones. Victoria Robles dijo que ya debemos sabernos cuidar del coronavirus.

Se relajan medidas

Otros ciudadanos consideran que las autoridades se han descuidado, por lo tanto se han relajado las medidas contra el Covid-19. Por ejemplo, hay turistas y locales que ya no utilizan el cubrebocas.

“Se debe de trabajar en equipo contra el Covid”: Victoria Robles, Ciudadana

Yo creo que debemos de trabajar en equipo contra el Covid-19. El gobierno debe de poner límites. Yo sé que está dura la situación y que debe de venir turismo aquí en Mazatlán, pero también se deben de poner las pilas y decirles que se tienen que cuidar, que no se quiten el cubrebocas, así se cuidan ellos y nos cuidan a nosotros, porque hay mucha gente que depende de eso.

Creo que los trabajadores tienen miedo pero se aguantan porque de algún otro modo tienen que mantener a la familia. Pero también nosotros debemos de cuidarnos, porque de nada serviría que el gobierno se ponga duro y nosotros no nos cuidamos.

Por eso pienso que tanto ellos como nosotros tenemos que saber que el Covid ahí está, pero hay que prevenirlo. Pienso que si hubiera otra ola de contagios todos tendríamos la culpa.

Por ejemplo, los muchachos que van a los antros son muchos y ahí andan apretados, todos hechos bola; ahí no dicen nada, eso sí está mal, los jóvenes tienen que cuidarnos a los viejos. Otra cosa que se debe de hacer es comer saludable. Yo me cuido mucho, casi no como pan.

“El gobierno sigue activo en los protocolos”: Andrea Guerrero, Vendedora

El gobierno sí ha mantenido todas las medidas sanitarias, sí ha trabajado. Hay muchos lugares que están cerrados y están exigiendo el tapabocas.

A nosotros como vendedores siempre nos dan recomendaciones, no solo del cubrebocas, sino que también nos dicen que debemos de traer gel antibacterial y no acercarnos mucho a los clientes, marcar la sana distancia, también el lavado frecuente de manos.

La mayoría donde voy me piden cubrebocas. La vacunación ha sido clave en esto. Esperamos que también a nosotros nos toque la vacuna de refuerzo. Yo ya tengo dos dosis.

Tenemos que ponernos las vacunas para evitar el contagio, así nos ayudamos nosotros y también ayudamos a otra gente a no contagiarla. Es responsabilidad de cada quien cuidarse, si no, nadie lo hará. Nosotros debemos de entender cómo lidiar con el Covid-19.

A mí sí me da miedo andar en la calle, pero no ando de paseo, vengo a trabajar. Tenemos que salir a la calle a vender porque si no, no comemos, cada quien sale a sus trabajos pero ya sabe que se tiene que cuidar, no hay que bajar la guardia, y menos en estos días.

“El gobierno ha descuidado protocolos”: María José Cervantes, Ciudadana

Las autoridades no han hecho nada por prevenir una cuarta ola de contagios.

Hay lugares donde ya ni piden cubrebocas. Tampoco piden el certificado de vacunación en los restaurantes, como antes se hacía, a donde sea te pedían ese expediente y si no lo traías no te dejaban entrar.

Más que descuidarse, creo que le están dando prioridad a otras cosas. Por ejemplo, nosotros estamos esperando el regreso a las escuelas porque los niños no están aprendiendo nada, lo están dejando para último. En cambio, en los antros y en todos esos lugares ya abrieron, y pasan llenos, no se diga en los estadios de beisbol y futbol.

También como ciudadanos nosotros no nos cuidamos, la misma gente relaja las medidas.

Aquí en la Juárez no pasa nada si no traes el cubrebocas, nadie te dice nada, ni te multan. Nunca lo han hecho, pero en otros estados sí lo hacían.

Ahí viene la fiesta de 15 años del “Químico”, y muchas otras que vienen. Solo nos queda cuidarnos nosotros mismos. Hay miedo pero no podemos estar encerrados, esperamos que las autoridades nos apoyen para el regreso a clases.