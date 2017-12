Familias optan por cenas rendidoras que de gourmet

Mazatlán, Sinaloa.- Las familias mazatlecas dejaron atrás las cenas típicas navideñas y esta vez disfrutarán platillos locales que son preparados en festejos o convivios convencionales, de acuerdo con las compras realizadas en el mercado Pino Suárez.

Desde las 05:00 horas de ayer, las amas de casa comenzaron las compras para la cena de Navidad, lo que incrementó las ventas en un 100 por ciento.

El mercado municipal ampliará su horario hasta las 19:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, señaló Alejandro Bernal, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Pino Suárez.

De acuerdo con un sondeo realizado por EL DEBATE entre locatarios y familias, las compras para la cena de hoy consistieron principalmente en pollo entero para rellenar, muslos para guisos, camarón para rellenar, sierra para ceviche, carne de puerco para pozole y tamales.

Ana Rosa Valdivia dijo que su familia esta vez elaborará tamales porque vendrán familiares de fuera y necesitará preparar alimentos que rindan y alcancen para todos.

“El pavo no fue considerado por nosotros porque no alcanza para todos. No hay en todos los mercados, solo en centros comerciales y ahí no todo siempre está barato, lo que obliga a ir a varios lugares”, expresó Valdivia.