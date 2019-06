Faustino López Osuna, un compositor de himnos

Escuinapa.- El compositor oriundo de Aguacaliente de Gárate, Faustino López Osuna, visitó el municipio y compartió quién le inspiró para componer la exitosa melodía de El escuinapense, que fue grabada en los 80 por la orquesta de Nacho Millán y posteriormente por la banda El Recodo.

López Osuna visitó Escuinapa para asistir como invitado especial al homenaje póstumo de Dámaso Murúa y relató parte de su vida con el escritor escuinapense.

“El escuinapense lo compuse en los 80 en el periodo de Héctor Simental, quien fue un buen amigo, que me apoyó mandando injertar mi huerta en Aguacaliente de Gárate, y mientras uno de sus empleados, de nombre Ramón, hacía los trabajos en el campo, yo le iba diciendo la letra y él me hizo varios comentarios que me ayudaron a la composición”, relató en entrevista el compositor concordense.

El amor por Sinaloa

López Osuna dijo que nunca se imaginó que El escuinapense sería una melodía tan significativa y emotiva para los pobladores de este municipio.

Comentó que el amor por Sinaloa lo ha llevado a componer una canción a cada uno de los 18 municipios. El escuinapense fue grabado por primera vez por Don Nacho Millán y su orquesta. Posteriormente, Ramón, quien injertó la huerta, le dio un disco con la orquesta a uno de los músicos de Don Cruz Lizárraga y fue con voz de Julio Preciado que la banda El Recodo grabó esta melodía.

“Siento algo muy bonito el saber que he creado canciones que le dan identidad a los sinaloenses. De las 18 canciones que le hice a los municipios del estado, solo seis se han grabado, y ahora me están presionando para que se grabe el resto”, mencionó.

El Himno de Sinaloa también surgió de la inspiración López Osuna. “Soy el autor del Himno de Sinaloa. Gané el concurso contra 46 compositores. Se realizó en Guadalajara. Se hizo en esa ciudad para evitar que hubiera mano negra en Culiacán. Ya había quedado casi fuera del registro porque no cumplí con los tiempos, pero me acordé que la convocatoria decía que se podía enviar por correo. Fui, compré el sobre y lo envíe a Culiacán, al Instituto de Cultura, quienes lo enviaron a ciudad tapatía, y resulté ganador”, expresó con gran alegría.

Una vocación

Lamentó que después de esta selección, en Sinaloa se tocaba en la radio un himno de otro autor y el suyo no era reconocido. Fue hasta que el Congreso del Estado lo aprobó en 2013 que a partir de esa fecha fue entonado por la Sinfónica.

Al parecer, el gobierno de esos años pensaba dejarme fuera a pesar de haber ganado el concurso, pero no pudieron hacerlo porque esta selección estuvo a cargo Conaculta, señaló.

Relató que desde pequeño sintió la pasión por componer canciones, pero de manera profesional lo realizó hasta 1981, cuando Luis Pérez Meza le grabó seis canciones cuatro meses antes de morir.

Se lanzaron discos que empezaron a circular en estaciones de radio. Añadió que tiene más de 80 temas compuestos. Uno de los más reconocidas es También las lluvias se van, que fue grabado por 37 grupos norteños.

Jesús Monárez grabó con mariachi 12 melodías. Para finalizar, dijo que el gusto por la música surgió gracias a su madre, Tomasa Osuna Angulo, quien tenía muy bonita voz.