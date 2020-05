Federación dará línea para reactivación de Sinaloa

La Concha, Escuinapa.- El próximo martes, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, sostendrá una reunión a través de videoconferencia con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para revisar los indicadores que permitan a Sinaloa el retorno a la nueva normalidad por el Covid-19.

La confianza

“Sabemos que la Federación está tomando muy en cuenta la opinión, el sentimiento de los gobernadores, y eso vamos a hacer, que se combine bien para que se tomen las mejores decisiones en la reapertura de las diferentes actividades económicas, pues sabemos que también hay una crisis de la economía, que los negocios están padeciendo, sufriendo mucho, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de la salud”, explicó ayer el gobernador luego de inspeccionar el avance de una obra en la comunidad de La Concha, Escuinapa.

Durante la entrevista se mostró confiado en que los indicadores de la pandemia permitirán a Sinaloa el inicio de un programa de recuperación.

Mencionó como ejemplo que se han mejorado varios indicadores, entre ellos el de la ocupación hospitalaria (que es del 48 por ciento), así como el porcentaje de personas recuperadas del contagio del Covid-19, que supera el 70 por ciento de los casos en todo el estado.

Los indicadores

“Esas son buenas noticias, pero no tenemos que bajar la guardia, no relajarnos y ser muy responsables todos, porque no es solo una tarea de la autoridad, sino una corresponsabilidad de todos. El cuidado personal que cada uno tenga, con su familia y la gente que nos rodea, en esa medida vamos a seguir afrontando esta adversidad, y tener claro que no hay vacuna”, aclaró.

Te puede interesar

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Se preparan ante temporada de huracanes en Escuinapa

Al menos 12 personas son detenidas en Escuinapa la noche del sábado