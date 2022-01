Federación destinará recurso para embellecer museo y murales en El Rosario, Sinaloa

El Rosario.- Tras realizar un recorrido en el municipio de Rosario, Sinaloa, y conocer la cultura e historia de los rosarenses, Miguel Torruco Marqués, secretario federal de Turismo anunció que se destinarán recursos que permitan hacer del museo de Lola Beltrán un espacio ancla que atraiga el turismo nacional e internacional.

El arribo del funcionario federal a El Rosario fue durante la tarde del sábado, en donde acompañado de la alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar recorrieron los sitios más emblemático de este pintoresco pueblo mágico, enclavado en el sur de Sinaloa.

"Es muy grato venir aquí, la cuna de Lola Beltrán, hay mucha posibilidad de poder ayudar para el museo como gran atractivo ancla, como lo hicimos en Mérida con el museo de Armando Manzanero, en Orizaba con el museo de hotelería que fue el primer mesón de Nueva España y haya muchas posibilidades que a través de varias secretarías nos coordinamos para hacer lo que tanto he dicho el atractivo que sirve para jalar más turismo", expresó durante entrevista Torruco Márques.

Añadió que también se hizo el compromiso con la presidenta municipal que en 2023 se destinará recursos para pintura de fachadas y la creación de murales artísticos.

"Su gran iglesia de Nuestra Señora de El Rosario, su museo de Lola Beltrán tiene todo para fortalecerse y ser ancla para atraer el turismo, la calle 22 tiene su peculiaridad, pero sobre todo su gente y su gastronomía, vamos a seguir trabajando para fortalecer los pueblos mágicos. Y en El Rosario hemos hecho compromiso con la presidenta municipal para intervenir en pintura y murales", puntualizó.

Relegan a Escuinapa del turismo nacional e internacional; continúa la venta de CIP Playa Espíritu

En entrevista el funcionario informó que por parte del Gobierno Federal no habrá un rescate del CIP Playa Espíritu, que continúa el proyecto de ponerlo a la venta, al ser un proyecto fallido.

"Eso se pondrá a la venta, nunca tuvo viabilidad y vamos a generar otras inversiones que son las que van a traer más turismo como lo es el caso del acuario en Mazatlán, eso definitivamente va a catapultar el turismo y las inversiones al ver cómo se está llenando de edificios en su alrededor y al tener esa gran inversión en donde también participa el Gobierno Federal pues va a ser el atractivo grande para que haya turismo y ese turismo a la vez con los programas que se lleven a cabo en cada uno de los pueblos mágicos es como se fortalecerá está actividad en Sinaloa", explicó Torruco Márques.

¿Habrá más rifas para el CIP Playa Espíritu? "Eso depende de quién está coordinando, de momento lo desconozco, de momento compré mi boletito".

¿Para Escuinapa tiene algo contemplado en materia de turismo?, "Sí hay un proyecto que será de gran provecho, pero eso lo dará a conocer el gobernador (Rubén Rocha) en su momento".

Destinarán recurso para embellecer museo y murales en El Rosario | Foto: Debate

Será en Barcelona España primera edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos

Será el mes de abril cuando se realice la primera edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos.

"Tenemos en el mes de abril en Barcelona España la primera edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos Internacional, ahí participan todos y daremos a conocer en una plataforma en español e inglés para detallar los pueblos mágicos, es parte de una gran inversión que no va a costar al estado y van a tener la libertad de usar las fotografías sin derecho de autor, ya que los que me heredaron todo tenía derecho de autor y no se podía distribuir, por lo que tuvimos que iniciar de cero", explicó.

La plataforma ya está lista y se dará a conocer. En la actualidad ya está una funcionando que es "Pueblos Mágicos, México Desconocido" que está libre de derecho, pero la otra será con material más selecto como promoción para todos los 132 pueblos mágicos del país.