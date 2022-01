Fernando Pucheta tiene seis demandas en la comuna de Mazatlán

Sinaloa.- El exalcalde del PRI Fernando Pucheta tiene alrededor de seis demandas, comentó en entrevista el presidente Luis Guillermo Benítez Torres, ante el tema de la reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el grupo de Pucheta, Una Mano Amiga.

Refirió que personalmente le pidió a la justicia que cumpliera con su trabajo, pero si no cumple, se les debe de reclamar a ellos, pues si no les dan seguimiento, ya no le compete.

“Yo cumplí denunciando, contra Pucheta que era el que estaba antes que yo. No tengo nada personal contra Pucheta. Fueron varios, fueron seis o siete”, reveló el presidente.

“El Químico” reconoció que es amigo de Pucheta y de todos los mazatlecos porque no tiene enemigos. “Somos amigos, nos reunimos frecuentemente, hablamos de política”, expresó Benítez Torres.

El alcalde aseveró que el gobernador acudió a la reunión para agradecer el apoyo que el grupo de Pucheta les dio al inicio del trienio, pues no fue nada sencillo, se tuvo que cabildear y platicar con mucha gente.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 13 de enero sobre Covid-19

“Además, es buena la acción del gobernador. Yo hago lo mismo, yo me reúno con políticos de todos los partidos. Ahorita no pertenezco a ningún partido, yo soy presidente municipal”, dijo el munícipe.