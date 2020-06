Festejan a San Juan Bautista en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán

Mazatlán.- Pobladores de Villa Unión, sindicatura de Mazatlán, Sinaloa, celebraron al santo patrono Juan Bautista con un servicio religioso hoy 24 de junio, al connmemorar su día.

La misa se celebró a las 10:00 de la mañana, por 2 sacerdotes; Eladio Ramírez Manzanares y Rafael Tena Rodríguez.

Al lugar se dieron cita decenas de personas tomando la sana distancia y con cubrebocas. El sacerdote lamentó el número de enfermos y la incertidumbre de las familias.

Tu eres nuestra esperanza" dijo Eladio Ramírez.

Los padres que oficiaon la misa pidieron a Dios para librarse del Covid-19 y mantener a salvo a los habitantes de Villa Unión.

Además elevaron oraciones para los enfermos del virus y pidieron a Cristo que cure a toda persona enferma.

"Te pedimos alivio por todos aquellos hermanos que están en los hospitales y en sus casas, nosotros confiamos en tu infinito poder, sana a esos enfermos que ponen en ti tu confianza”, se escuchó decir en oración.

El padre Rafael Tena Rodríguez leyó la liturgia basada en la historia de el apóstol Juan Bautista.

El padre invitó a los feligreses a tener en fe, señaló que les preocupa no celebrar a San Juan, y aunque no se festejó como en otros años no querían dejar desapercibido el día.

Después de la misa se llevó a cabo el tradicional baño de San Juan, en dónde todos los asistentes bañaron al santo patrono.

Manuel Sánchez Villalpando, el “Cuchupetas”, señaló que pidieron al patrono por la cura del Covid-19 y por un buen temporal.

