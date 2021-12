Fiestas navideñas llenan de basura las colonias populares de Mazatlán

Sinaloa.- Las fiestas de Navidad llenaron de basura algunas colonias populares de Mazatlán.

En recorrido por diversos puntos de la ciudad, se pudo apreciar el cúmulo de residuos.

Las colonias

Alarcón, Conchi, Infonavit Playas, Avenida Potrero del Llano, cerca de la empresa cervecera, entre otras, se observaron contaminadas. La mayoría de la basura en las colonias eran residuos de la cena navideña, las cajas de los juguetes, charolas, bolsas negras, hasta sillas de plástico.

Algunos colonos de la avenida Manuel J. Clouthier reportaron que desde el sábado les tocaba el servicio de recolección pero no acudieron.

“Es cierto que por ser Navidad se nos junta más la basura, pero también hay ocasiones en las que el camión recolector no pasa aunque le toque. Siempre tenemos ese problema, duran días y a veces aquí huele muy feo, porque también la gente saca desde un día antes la basura, aunque no le toque”, expresó Yolanda Uribe.

Leer más: Se mantiene baja la afluencia de pacientes con síntomas del Covid-19 en Mazatlán

Se pudo apreciar que vecinas del fraccionamiento Alarcón barrían donde se acumulaba la basura, para evitar que se regara por todo el lugar.

Los trabajos

El director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Luis Morales Lizárraga, en días anteriores aseguró que el 25 de Diciembre y el 1 de Enero, el personal de Aseo Urbano trabajaría.

“Aseo Urbano no para. Se va a cubrir de la manera normal, extraordinaria, mandando las cuadrillas y la recolección de manera normal para ofrecer el servicio a la ciudadanía.”

El funcionario detalló que conforme pasan los días de fiesta, el porcentaje de basura incrementa.

Comentó que ya habían alcanzado las 700 toneladas y esperaban un aumento por la Nochebuena y Navidad.

El director de Servicios Públicos comentó que por ser días especiales, dejarían salir temprano a sus trabajadores, pues también deseaban convivir con sus familiares. Pese al anuncio de Miguel Luis Morales de que se trabajaría en los días de fiesta, durante el recorrido que realizó este diario no se observó ningún camión recolector ni a los trabajadores de Aseo Urbano.

Algunos de los colonos informaron que ellos esperaban una operación normal ayer para evitar que los restos se acumularan en la vía pública.

Lo que esperan

Los habitantes de las mencionadas colonias esperan a que el departamento de Servicios Públicos acuda este lunes a recoger la basura que se acumuló en diversos puntos de la ciudad, aunque no sea el día que les toque pasar, porque tener los desechos acumulados representa un foco de infección.

“Ojalá que los trabajadores vengan entre el lunes y martes, pero que no pase de esos días, que hagan un rondín para que vean a dónde urge recoger toda la basura, no importa que no les toque venir, se ve muy feo el mundo de bolsas regadas”, comentó Yolanda Uribe.

Los Datos

De todo

En los cerros de basura que se observaron por el Infonavit Playas había un poco de todo, desde cartones hasta sobras de comida.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 27 de diciembre sobre Covid-19

Cúmulo

En el fraccionamiento Alarcón se apreciaban diversas cajas de juguetes vacías. También bolsas negras llenas de todo tipo de basura.