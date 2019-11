Fiscalía Anticorrupción investiga el caso de Carlos Eligio Inzunza

Escuinapa.- El procedimiento de investigación en contra de Carlos Eligio Inzunza permanece en la Fiscalía Anticorrupción y son ellos quienes deliberarán este proceso, ya que el ex funcionario no ha podido elaborar los procesos administrativos que comprueben el gasto de más de 100 mil pesos, cantidad que se desconoce si ya pagó a las arcas municipales.

Después de que la tarde del lunes, Carlos Eligio Inzunza se presentó ante cabildo para informar que realizaría un procedimiento civil y penal en contra de la sindica procuradora, por dañar su imagen públicamente. Olivia Santibáñez Domínguez, respondió.

“Yo no tengo nada en contra de Carlos Eligio Inzunza, decirle que está en su derecho de demostrar que es inocente, aclarar que este proceso de investigación no es algo que yo inicie, es un procedimiento que se levantó desde la administración pasada, por la sindica procuradora pasada y el caso ya está en la Fiscalía Anticorrupción, inclusive una regidora lo sacó a la luz pública y eso está asentado en actas de cabildo”, explicó Santibáñez Domínguez.

Mencionó que por lo que se le investiga a Inzunza es por gastos ejecutados no comprobados durante la administración de Fernada Oceguera Burques, que asciende a más de 100 mil pesos.

“La Fiscalia Anticorrupción incluso le dio la oportunidad de que él hiciera un convenio para que no entrará a otro tipo de proceso, pero si él dice que no debe y que es inocente, me parece perfecto, pero tiene que demostrar su inocencia”, dijo Santibáñez Domínguez.

Ante las declaraciones hechas por Inzunza de que no adeuda a la comuna, la sindica buscará tener un acercamiento al área de Tesorería, para solicitar información si esta persona, ya cubrió el adeudo por el cual se le ha levantado el expediente desde 2018.

“Buscaré en Tesorería la información si Carlos Eligio, ya ha efectuado el pago por el cual se le requería, a lo mejor ya pago y no se me ha notificado, de ser así se le tiene que dar el comprobante a la Fiscalía y este proceso sea deliberado”, explicó.

Santibáñez Domínguez mencionó que al igual que Inzunza hay otros dos ex funcionarios de la administración de Oceguera Burques que enfrentan un procedimiento en la Fiscalía Anticorrupción al presentar adeudos que son el ex tesorero y oficial mayor, quien fungió como el presidente del comité organizador de las fiestas del Mar de Las Cabras 2018.

“En su momento lo informó una regidora de la administración pasada que hay otros dos ex funcionarios que están en ese proceso de investigación, se les invitó a que hicieran convenios, no lo hicieron y ese expediente automáticamente se regresa a la Fiscalía Anticorrupción, para que sean ellos los que tomen cartas en el asunto, al no poder llegar a un acuerdo en el municipio, se trata de quien fungiera como presidente de las Fiestas del Mar de Las Cabras 2018 y el tesorero”, puntualizó.

Respecto a las demandas que pretende interponer Inzunza en su contra dijo, que el ex funcionario está en su derecho, que ella enfrentará los procesos legales correspondientes, ya que son procedimientos que no iniciaron durante su gestión como sindica, que lo único que han hecho en su departamento ha sido darle seguimiento, a las posibles negociaciones de pago.