Fluye la vacunación de los mayores de 40 años en Mazatlán

Sinaloa.- Margarita Guzmán, de 65 años, se aplicó la vacuna contra Covid-19 en Mazatlán, pero aún no está convencida que es lo mejor.

“Cuando me tocó a mi grupo de edad no acudí; de algo me tengo que morir”, expresó la señora. Añadió que se inmunizó porque sus hijos le indicaron que sin vacuna no puede viajar.

Luego de pensarlo, tomó la decisión. Dice que no se arrepiente y espera pronto tener la segunda dosis.

Fluye vacunación

En este segundo día de protección al grupo de 40 a 49 años, fluye la atención en los módulos de inmunización. Largas filas se registraron durante las primeras horas.

Al mediodía, lo más que tardaban las personas era media hora, entre la inyección y el tiempo que tienen que esperar para ver si hay reacción al biológico. Pero después de las 15:00 horas se volvió a hacer larga la fila, en especial en el Hospital Regional Militar y el Polideportivo, que además de vacunar a personas del área urbana reciben a los del área rural.

En el módulo de la cancha Germán Évers están vacunando a personas de las colonias cercanas a la zona. Mientras que el centro de convenciones se atiende a vecinos de los fraccionamientos de los alrededores y de la zona turística, de la Marina y Cerritos.

Hoy deben acudir a los módulos las personas de apellidos con las letras de la L a la N. Mientras que mañana, de la O a la S. El sábado es último día, para quienes primer apellido inicia con letras de la T a la Z.

