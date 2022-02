Fluye rápida la vacunación Covid-19 para personas rezagadas en Mazatlán

Sinaloa.- De manera rápida fluyó la jornada de vacunación contra Covid-19 para las personas rezagada en Mazatlán. Desde las 08:00 horas, algunos ciudadanos llegaron al Polideportivo a esperar su turno.

No tardaron

Los que acudieron a aplicarse la vacuna mencionaron que no tardaron mucho tiempo en que llegara su turno. Gladis Arellano acudió por su segunda dosis. Llegó a las 09:00 horas para ser de las primeras en salir.

“Yo desde ayer vine pero se me olvidó el comprobante de la primera vacuna, ahora tuve que regresar, pero lo bueno que ya está más calmado, creo que porque la mayoría ya se vacunó, quedamos muy pocos. Me dio Covid, por eso no había venido”, expresó Gladis Arellano.

También se observaron a menores de edad que esperaban su segunda dosis. Los jóvenes llegaban acompañados de algún tutor o sus padres.

En el centro de vacunación se prioriza a los adultos de la tercera edad o a las personas que tienen alguna discapacidad. Estos entran de manera inmediata, sin hacer fila.

El refuerzo

Ayer inició la aplicación de la dosis de refuerzo para la población de 40-49; 50-59 y 60 y más.

Esta se puede recibir a partir de los cuatro meses después de su segunda dosis.

Rosa Isela García tiene 54 años y llegó por su refuerzo con el fin de estar más protegida ante el Covid-19. Fue de las primeras en llegar pues imaginaba que el centro estaría lleno.

“Yo me vine muy temprano porque pensé que iba a estar lleno, ahora empezaba la vacuna del refuerzo y casi no vino nadie, pienso que muchos ni siquiera saben, avisaron casi de un día a otro”, dijo Rosa García.

Más jornadas

A partir del 7 de febrero arranca la jornada de vacunación de refuerzo para la población de 30 a 39 años. La sugerencia es que lleven el comprobante de la primera y segunda dosis, esto es como una evidencia de que ya les toca la tercera dosis. También se recomienda a ir desayunados de manera habitual.

El Dato

Sin reacción

Los que acudieron a vacunarse aseguraron que no tuvieron ninguna reacción después del turno de espera. El tiempo en que se esperaba a la observación es de 15 minutos. Algunos indicaron que solo les dolió el brazo.