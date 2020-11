Fonatur no ha tomado una sola gota de agua del acueducto Baluarte-Teacapán: Eduardo Bazúa

Escuinapa.- Eduardo Bazua Hernández, delegado de Fonatur hizo la aclaración que no han tomado ni una sola gota del acueducto Baluarte-Teacapán, que no están cometiendo ningún delito, por lo que buscarán tener un acercamiento con la autoridad municipal de Escuinapa, Sinaloa, el próximo miércoles.

En conferencia de prensa el viernes pasado, Nestor Leis González Osuna, jefe del área de Cobranza informó que Fonatur tiene un adeudo con el municipio por concepto de agua potable de un millón 478 mil 175 pesos y de predial son; 12 millones 850 mil pesos por 34 claves catastrales.

Geovani Saracco Martínez, gerente de Jumapae añadió que en una visita a Fonatur el personal de Jumapae confirmó que se realizó una desviación de agua del acueducto Baluarte-Teacapán de manera ilegal, por lo que se han visto afectados en el servicio más de 17 mil 400 habitantes de las seis comunidades del valle de Escuinapa.

Aclaró que Fonatur no está cometiendo ningún hecho ilícito, que tienen toda la documentación lista para ir a ver al presidente municipal, Emmett Soto Grave el próximo miércoles y aclarar esa duda, están en la mejor disposición de que revisen sus instalaciones, ya que han actuado conforme a la ley.

“Tengo una reunión con el presidente municipal (Emmett Soto) para aclarar este tema, en administraciones pasadas a raíz de que el hotel se iba aperturar se hicieron una serie de conexiones. Y quiero aclarar que no hemos tomado una sola gota de agua del acueducto, porque el hotel no ha entrado en funcionamiento, para ello se hizo un acuerdo con administraciones pasadas, así que por ese lado podemos estar tranquilos”, enfatizó el delegado de Fonatur.

Desmintió que Fonatur tenga adeudos con el municipio, por lo que buscarán el acercamiento con la autoridad municipal para hacer la aclaración de estos temas.

“Los adeudos que están cobrando no son correctos, por eso vamos a aclarar todas esas cosas el miércoles y que quede claro que estamos actuando de manera legal, porque el hotel a pesar de que está terminado no se ha operado y no tiene ningún consumo”, señaló.

Respecto al pago del predial dijo “Se hicieron todas las gestiones para subdividirlo y hay una serie de claves catastrales, porque la intención era empezar a vender lotes. Pero hasta la fecha no se ha vendido ningún solo lote, se pagaron los prediales en tiempo y forma y esas claves catastrales no tienen un traslado de dominio y eso es parte de lo que vamos a aclarar con el presidente municipal”.

Finalizó diciendo que se están evaluando diferentes posibilidades para el proyecto del Centro Integralmente Planeado, ya que se tuvo la visita del director general y se tomó el acuerdo con la dirección que se va a buscar alguna posibilidad para este proyecto.