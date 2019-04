Fonatur realiza primeros despidos de trabajadores

Escuinapa.- Ante la incertidumbre que se vive con el proyecto del Centro Integralmente Planeado (CIP), Playa Espíritu, se han empezado a registrar los primeros despidos de personal al interior de Fonatur, así lo denunció Lorenzo Hernández Medina, quien hasta el viernes pasado tenía una antigüedad de cinco años laborando para el desarrollo turístico.

Hernández Medina señaló que durante este tiempo se desempeñó como encargado de mantenimiento en el área de electricidad y fue enviado a los siete destinos que Fonatur administra en el país, en el último año permaneció en Escuinapa, ya que es originario de Isla del Bosque, enfocándose a brindar sus servicios al hotel y a la casa playa.

“En primera instancia mi jefe inmediato, Andrés Salas, me notificó que me renovaría el contrato por cuatro meses, pero al día siguiente me habló para informarme que estaba despedido, por lo que hoy (16 de abril) he venido a interponer una demanda ante Conciliación y Arbitraje, y al igual que yo al parecer hay más trabajadores que han sido dados de baja”, explicó Hernández Medina.

La incertidumbre

Relató que desde que tuvieron la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, al CIP Playa Espíritu, aumentó la incertidumbre de los aproximadamente 25 trabajadores que laboran en Fonatur, al anunciar el mandatario que este proyecto turístico podría venderse a la iniciativa privada y que su gobierno no le invertirá más recursos.

“Actualmente están trabajando en Fonatur como 25 personas, que igual están en incertidumbre de qué pasará con este proyecto y que podrían ser despedidos, al ya no tener más financiamiento del Gobierno federal”, explicó el trabajador afectado.