Fortalecen con equipamiento a Bomberos Voluntarios de Escuinapa

Sinaloa.- Después de permanecer tres años sin el equipo hidráulico de quijadas de la vida, la Asociación Mexicana de Bomberos hizo la donación de equipamiento a Bomberos Voluntarios de Escuinapa, con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio a la población.

La entrega del equipamiento se realizó de manera formal en las instalaciones del gimnasio municipal de Escuinapa, Sinaloa, en donde estuvieron presentes autoridades municipales representadas por Emmett Soto y de la Asociación Mexicana de Bomberos, Efrén Araujo y Jesús Roberto Duarte.

El delegado estatal Asociación Mexicana de Jefe de Bomberos, Efrén Araujo dijo que hace tiempo el comandante de Bomberos Escuinapa les planteó la necesidad de unas quijadas de la vida, ya que desde hace tres años que carecían de este equipamiento hidráulico tan elemental para los accidentes.

Hizo hincapié de la colindancia con la carretera federal, por lo que es necesario que se cuente con este equipo, ya que el flujo vehicular de esta rúa es mucho y las quijadas de la vida es el equipo más importante que debe tener Bomberos para atender una emergencia en accidentes automovilístico.

“El día de hoy también estamos haciendo entrega que Facundo lo trajo desde 5 mil kilómetros de distancia y parece ser que nos va a seguir ayudando, les hacemos entrega de aire comprimido vienen listos con cargas nuevas, 100 por ciento funcionales que les protegerá los pulmones en áreas contaminadas y una camilla de rescate”, expresó Efrén Araujo

Informó que se encuentran gestionando cursos de capacitación en Estados Unidos y Francia, por lo que le pidió trabajar coordinadamente a los integrantes del Patronato para fortalecer esta corporación.

“Decirles que van a seguir contando con nuestro apoyo y estamos trabajando con cursos de capacitación en el manejo de unidades de emergencia en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, el lunes próximo iniciamos con un curso de rescate acuático y vamos a seguir trabajando para que todos los bomberos de Sinaloa cuenten con condiciones óptimas para brindar la atención que la población merece”, puntualizó.

Jesús Roberto Duarte, gestor del equipamiento indicó que es importante unirse sociedad y gobierno para trabajar por el bienestar de la población.

“La donación que hoy estamos haciendo me doy cuenta que les va ser de mucha ayuda, me da gusto que sean voluntarios que se mantengan firmes es la mejor labor que hay, porque su trabajo es salvar vidas, por lo que me comprometo con ustedes a seguirles consiguiendo apoyo para mejorar sus condiciones de trabajo, por ello les recomiendo que pidan para que sean escuchados”, enfatizó.

Jorge Román Toledo Bustamante, comandante de Bomberos Voluntarios agradeció los beneficios en equipamiento a la corporación, comprometiéndose a seguir trabajando arduamente para salvaguardar la integridad de los escuinapenses.