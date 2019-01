Frida Sofía Castillo: Voy a resaltar la belleza de la mujer mazatleca

Mazatlán.- La algarabía del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 llegó a la vida de Frida Sofía Castillo García, de 17 años, nacida en Mazatlán el 19 de marzo del 2001. Estudia el tercer año de bachillerato y desea ser portadora de una de las coronas de la máxima fiesta del pueblo, que se realizará del 27 de febrero al 5 de marzo.

Foto: Sergio Pérez.

Parte de la fiesta

Desde hace un tiempo ha tenido el sueño de ser una de las soberanas de la máxima fiesta. Ya ha sido partícipe de la festividad carnavalera en distintas actividades.

“Para mí, el carnaval representa unión. Familias enteras acuden esos días en el puerto para ver las coronaciones, el desfile, las comparsas y el combate naval, el cual representa una batalla que se dio en el puerto y ahora lo vemos como un evento cultural.”

Foto: Sergio Pérez.

Detalla que hace poco tiempo tuvo la idea de ir por una corona y comparte por qué: “A diferencia de otras candidatas que dicen que quieren ser reinas desde pequeñas, en mi caso, este deseo inició hace dos años, luego de ser parte del carnaval. Me ha tocado desfilar en carros alegóricos, me parece muy bonito que la gente te grite cosas padres sin conocerte. Para las niñas, con el hecho de salir en un carro alegórico ya es ser reina”.

Refirió que se considera una mujer preparada, capaz e inteligente para realizar lo que se propone y poder ser presentante de la mujer mazatleca. “Qué mejor manera de realizarlo que poder resaltar la belleza y la inteligencia.”

Comparte que desde que es candidata, tiene una mentalidad positiva y pensando en poder ser una de las ganadoras.

“Si me voy a meter, dije, lo haré con mentalidad de ganadora. Siempre hay que pensar que eres ganadora, sin confiarte, para poder hacer un buen papel como candidata.”



Foto: Sergio Pérez.

Pasatiempo

Sobre otras facetas de su vida, indica que se centró en los estudios, comparte que es muy dedicada a la escuela, gusta de bailar y de hacer deporte. Además, disfruta pasear por el malecón con sus amistades.