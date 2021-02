Fue imposible cancelar la Serie del Caribe: Alcalde de Mazatlán

Sinaloa.- Luego de las declaraciones del diputado Mario González, dónde culpó al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de un posible rebrote por Covid-19, por la realización de la Serie del Caribe dijo que fue imposible cancelar el evento deportivo, pues se organizó desde hace un año.

"El diputado desconoce todo de Mazatlán, no viene a Mazatlán, la verdad estos fueron compromisos adquiridos casi con un año de anticipación", expresó Luis Guillermo Benítez Torres. El alcalde mencionó que se han reforzado todas las medidas preventivas.

Al cuestionarle sobre el caso NAFTA, el ´químico´ dijo que desconocía el tema. "Yo sé que hay un fallo del juez, yo no me meto en esas cosas, lo único que tenemos que hacer es pagar, la cosa es como pagar para no afectar las finanzas", dijo el presidente porteño.

Respecto a las decisiones de la síndico procuradora, el alcalde Benítez Torres solo argumentó que tiene buena relación con todos los funcionarios. Por otra parte destacó que ya se están instalando lámparas LED en las colonias de la ciudad.