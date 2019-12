Fuga de agua genera caos en tianguis de la Juárez en Mazatlán

Mazatlán.- Los locatarios del tianguis ubicado en la colonia Juárez expresaron molestias por tener que soportar el escurrimiento de agua que proviene del drenaje.

Aseguran que tienen más de un mes con ese conflicto. Los vendedores están desesperados porque la mayoría de los clientes se han ausentado a causa del encharcamiento y malos olores que se percibieron en el lugar.

“Esto es un cochinero. Ya tenemos mucho tiempo con este desastre y nadie ha venido a resolvernos el problema. Los clientes ya no vienen porque es un olor muy desagradable, pero para cobrarnos (las autoridades) sí están muy puntuales”, comentó María, una vendedora.

No se vale que no nos hagan caso. Hoy no pagué (derecho de piso) porque estoy inundada, la gente ni llega a comprarme, dijo Andrea, una de las comerciantes más afectadas.