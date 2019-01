Gabriela Pano: Desde hace años quiero ser reina del carnaval

Mazatlán.- Con una mirada alegre y un rostro bello, Gabriela Pano Peña, de 26 años, originaria de este puerto, busca ser coronada como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019. En entrevista con EL DEBATE, confiesa que desde hace años se propuso la meta de ser reina, y hoy la va a cumplir.

Foto: Sergio Pérez.

“Pensé que no era capaz de cumplir la meta de ser candidata del carnaval, pero ahorita me encuentro muy bien, me siento más segura. Antes era ‘gordita’, logré bajar como 17 kilos, ahora que tengo el apoyo y el impulso de personas que me quieren. Es un reto personal, y sobre todo, la gente podrá llevarse un ejemplo de que se cumplen las metas si luchas por ellas”, externó.

Foto: Sergio Pérez

En busca de una corona

La joven comparte que el carnaval es una gran celebración que representa unión, trabajo en equipo y dedicación. Resalta que el este 2019 está renovada, busca unir al público con la incorporación de eventos al aire libre y en lugares más cercanos a la gente.

“Tenemos la gran ventaja que este año, la entrada a la elección será gratuita para las porras de cada candidata, lo cual nos motiva mucho porque nuestros familiares y amigos podrán estar allí para apoyarnos.”

Foto: Sergio Pérez

Enfatizó que si llega a ser ganadora, le gustaría trabajar en conjunto con Cultura en los programas de arte que realizan para llegar a niños y jóvenes, buscar que haya más mazatlecos con mejor futuro, para que sean personas de éxito.

Se dice admiradora de las otras reinas que han portado la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán. Refiere que tienen una gran responsabilidad en sus manos al estar un año en actividades para promover la máxima fiesta del pueblo.

Una de las cuestiones que más disfruta de ser candidata es que ha tenido la oportunidad de salir a distintos lugares, visitar el asilo de ancianos, la Ciudad de los Niños, donde ha podido llevar un poco de alegría a los más necesitados.