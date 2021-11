Gamaliel Salcido; medio siglo viviendo de los instrumentos en San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- Gamaliel Salcido Chicas, es un músico oriundo de la comunidad serrana de Santa Apolonia, San Ignacio, donde viendo a sus tíos Mateo y Rosendo, que conformaban un grupo musical, aprendió a tocar diversos instrumentos como; guitarra, bigüela, guitarrón. Tarola, tololoche, trompeta y guitarra.

A la edad de 14 años, junto con su familia decidieron emigrar a la cabecera municipal, pues en el pueblo, no había manera de vivir con la tocada pues, aunque les salían tocadas en fiestas no era suficiente para sostenerse.

Ya instalados en la cabecera en el año de 1972, se unieron tres músicos más, y formaron el grupo “Los Juanecas”, porque así le llamaban a uno de los integrantes de nombre Juan, y a pesar de que tres de ellos han fallecidio, aún siguen llamándolos así.

“Aquí comenzamos a trabajar más. Íbamos a Mazatlán, Culiacán Tayoltita, éramos seis integrantes dos trompetas, un acordeón, una guitarra y bigüela, tres de ellos ya fallecieron, Rosendo Chicas, Mateo Chicas y Juan Sarabia, y los que quedamos con vida somos; Ignacio Astorga, Carlos García y su servidor” expresó.

Dijo que los que aún permanecen con vida continúan la tocada a las que se les suma un sobrino que toca la bigüela, y son llamados sobre todo en fecha especiales como; día de muertos, de las madres, del padre, navidad, año nuevo, o cuando a alguna se le antoja que le toquen “Los Juanecas”, cobran hasta mil 500 pesos la hora.

Recordó que el primer instrumento que adquirió, fue una bigüela en el año de 1966, en la ciudad de Mazatlán que le costó 50 pesos.

Gamaliel indicó que su música es del gusto tanto de jóvenes como de adultos y entre las canciones más pedidas están los boleros como; Gema, dame más amor, sin ti, mentiras, de qué manera te olvido, entre otras.

“La verdad me gusta esta música semi romántica, y me pesa mucho que se acabe, porque este estilo es muy especial y muy bonito que no lo dominan los demás, por eso se ha conservado en el gusto tanto de jóvenes como de adultos que buscan esta música” mencionó.

Dijo haber tenido dos mujeres y tres varones, pero que a ninguno le gustó este oficio, el cual dijo, le hubiera gustado que heredaran.

Añadió que cada año, por motivo del día de Santa Cecilia Santa, patrona de los músicos, se reúnen en la casa de algún compañero a convivir, y agradecerle el que por tantos años les haya permitido que la música sea el sustento de ellos y de su familia, la cual han sacado adelante gracias a ella, y el solo ver los instrumentos le llena de alegría.

Por último, este músico que ha dedicado 50 años de su vida a este oficio, dijo que este ha ido mermando debido a la crisis económica y dijo que este se encuentre en peligro de desaparecer debido a que los jóvenes no tienen capacidad para aprenderla.