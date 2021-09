Gastos del regreso a clases asfixian a padres de familia de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El gasto del regreso a clases asfixia la economía de las familias que tienen hijos en educación básica en el municipio de Mazatlán.

El dinero no alcanza

Marisol Rivas es madre de tres niños que cursan preescolar y dos en primaria, y se ha tenido que endeudar para atender algunos de los gastos.

Las cuotas voluntarias aún no las cubre, ya que los directores han sido tolerantes y les dan de plazo hasta que regresen a las aulas, pues son más de 2 mil pesos.

Pero ya pago 500 pesos por material solo de su hija de preescolar, y para las niñas de primaria será una cantidad similar.

Los uniformes que dona gobierno son un apoyo, pero los paquetes de útiles solo incluyen unos cuadernos y los estudiantes requieren más material para la enseñanza.

Además, tuvo que sacar a crédito una tableta para que puedan tomar las clases a distancia. “No hay dinero que alcance para este regreso a clases.”

Que vuelvan a las aulas

Mientras que Vereli Lizárraga es madre de dos menores, uno que cursa la primaria y otro en secundaria, del que hay que pagar 600 pesos inscripción en la General 1.

“En la primaria aún no me indican cuánto va a ser la cuota. La verdad, prefiero que mis hijos regresen a las aulas, ya que no funciona a la distancia. Además de comprar los equipos tecnológicos, también pagar internet, indicó la señora Lizárraga.

Apoyo

Padres de familia de la Sebastián Lerdo de Tejada explican que en el plantel han sido solidarios y desde que inició la pandemia no les han requerido ni un peso, y están conscientes que al regresar a las aulas tendrán que aportar el recurso para el mantenimiento del inmueble.

En la primaria Cuauhté-moc les cobraron 650 pe-sos, la mitad de la cuota, y en la secundaria técnica Jaramillo, 500 pesos, un 50 por ciento menos por la pandemia.

Les dan plazos y aun así es difícil para algunos padres cubrirla, ya que son varios hijos. Además, ahora se tienen otros gastos y muchos padres no tienen empleo formal.