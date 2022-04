Gobierno de Escuinapa paga a sindicalizados la caja de ahorros 2021

Escuinapa, Sinaloa.- El Gobierno Municipal dio cumplimiento al pago de la caja de ahorro 2021 y de algunas prestaciones que se les adeudaban al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa, para poder cumplir con esta responsabilidad La Comuna adquirió un préstamo para aportar el 50 por ciento, el resto fue destinado por el Gobierno de Sinaloa.

La administración de Emmett Soto Grave, heredó al actual gobierno una deuda de 2 millones 200 mil pesos, al no dar cumplimiento al convenio de ahorro que se tenía con el Sindicato del Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, pese a que se les descontó quincena tras quincena a los trabajadores este recurso, en espera que a fin de año se les hiciera entrega de su caja de ahorros, asì como del pago de otras prestaciones que no se les pagaron y se fueron acumulando como lo es la canasta básica, cumpleaños entre otras.

Según lo expresado por Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal durante la sesión de cabildo en donde se solicitó este préstamo, fue Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa quien les hizo el planteamiento que para poder dar cumplimiento a esta deuda con los trabajadores sindicalizados adquirir un préstamo a base de participaciones para que el municipio pudiera aportar su 50 por ciento y el Estado les apoyaría con el resto.

Víctor Hugo Camacho Millán, tesorero municipal informó que tras la aprobación de Cabildo, de asumir un préstamo por un millón 100 mil pesos de parte del municipio, se logró dar cumplimiento a esta prestación laboral que se tenía con el personal sindicalizados.

“El recurso que se le debía al sindicato ya ha sido pagado y el sindicado ya debió de haber pagado a los trabajadores, fueron 2 millones 200 mil pesos, ya he hablado con algunos trabajadores y me han informado que ya les depositaron sus ahorros que se les adeudaba”, añadió el tesorero municipal.



Mencionó que en esta administración se busca tomar precauciones para que no se vuelva a registrar el rezago del pago de prestaciones a los trabajadores sindicalizados y se ha tomado la decisión de no renovar el convenio de ahorro, por lo que ya no se realizan descuentos por este concepto a los trabajadores.

“Ahorita ya no estamos ahorrando y ya no lo vamos hacer, esa estrategia de ahorro, ya no la vamos a aplicar. Si el trabajador desea ahorrar tendrá que buscar en una institución bancaria”, indicó.

El tesorero municipal añadió que también se les hizo el pago de un retroactivo del aumento salarial del 5 por ciento de enero a marzo, que no se les había aplicado, al estar dentro de los beneficios que les otorga el contrato colectivo de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Escuinapa.