Gobierno de Mazatlán repara acceso a la avenida Las Torres 

Mazatlán, Sinaloa.- Una vez que quedó reparado el colector de aguas negras en la avenida de las Torres, el Gobierno Municipal de Mazatlán reencarpetó el acceso que había quedado dañado.

El Presidente Municipal, Luis Guillermo Benitez Torrez explicó que el problema tuvo su origen en la antigüedad que presentaba la tubería de drenaje, y además pidió a la ciudadanía que le haga llegar las necesidades y problemas en los servicios públicos, para atenderlos y darle solución.

"Finalmente pudimos reparar un colector de aguas negras en la avenida de las Torres, que se destruyó por el paso de los años, son tuberías muy viejas. Esto provocó que toda esa calle que es grande, hubiera muchos baches. Reparamos el mal de abajo y ahorita ya levantamos toda la losa y vamos a arreglar toda la calle para que quede en perfecto estado. Esto está enfrente del fraccionamiento La Joya. Por otro lado, informarles que rutinariamente a la hora que tengo libre transito por toda la ciudad y estoy al pendiente de todo lo que sucede, pero no dejen de enviarme situaciones que escapan a mí. No es lo mismo que yo me entere por ustedes cosas que no vea. Yo quiero que ustedes me digan qué esta sucediendo en la ciudad para yo dar instrucciones a los directores y resolver tu problema que es nuestro."

El Director de Obras Públicas, Luis Núñez, dijo que se vertieron 28 metros cúbicos de asfalto en todo el reencarpetado, que incluyó todo el entronque de dicha avenida, con la carretera internacional, obras que quedaron concluidas este mismo lunes.