Gobierno de Sinaloa da adelanto de participaciones de 2 mdp al Ayuntamiento de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Pese a los problemas financieros que registra la comuna escuinapense y que la actual administración ha hecho solicitud de apoyos extraordinarios al Estado, no se ha destinado ningún apoyo financiero para hacer frente a las necesidades que se tienen para el pago de nominas y aguinaldos de los trabajadores del municipio de Escuinapa, Sinaloa. Por lo que se hizo la solicitud de un adelanto de participaciones de 2 millones de pesos.

En entrevista El Debate solicitó información a la Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal sobre la asignación de algún apoyos extraordinarios que haya recibido el municipio, de parte del Gobierno del Estado, para hacer frente a los problemas financieros en los que se encuentran.

“Sé que se nos depositaron 2 millones de pesos, pero fue a cuenta de participación, apoyo extraordinario no hemos tenido. He tenido el acercamiento con el gobernador del estado (Rubén Rocha Moya), le he pedido el apoyo financiero para salir adelante con el pago de aguinaldo y de salarios, pero hasta la fecha no se nos ha dado ningún apoyo financiero”, aclaró la alcaldesa de Escuinapa.

Al preguntarle que si no se siente relegada de parte de la autoridad estatal, ya que a El Rosario el mandatario estatal ha visitado en dos ocasiones, llevando beneficios a sus pobladores y destinó más de 3 millones de pesos como apoyo extraordinario para el pago de aguinaldos de los trabajadores del municipio a quienes no se completaba para cumplirles con esta prestación laboral.

“Sí tengo conocimiento que el gobernador ha venido en dos ocasiones a El Rosario, en una ocasión fue para dar inicio a la construcción de un pozo y en la segunda fue su visita a una obra tan importante como lo es la presa Santa María. Pero sé que nuestro gobernador tiene el compromiso con todo el sur del estado y como presidenta municipal estoy segura que nos va a brindar ese apoyo que necesitamos; porque nos han estado llamando para preguntarnos con cuanto podemos salir adelante con el tema de salario y aguinaldos, nada más, pero sí he tenido contacto directo con el licenciado Enrique Díaz, en la Secretaría de administración y Finanzas, así que yo estoy segura que sí nos va ayudar”, puntualizó García Sánchez.

Aclaró que la gira a Escuinapa que el gobernador suspendió en semanas pasadas fue porque en esas fechas le aplicaron la vacuna Covid-19, se disculpó y dijo que su vista al municipio estaba pendiente.

Explicó que se espera que el mandatario estatal pronto visite Escuinapa, por lo que se tiene programado llevarlo al Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu con el objetivo de que conozca el CIP y vea el potencial que existe en el municipio para impulsar proyectos que permitan fortalecer la economía del municipio.