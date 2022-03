Gobierno de Sinaloa destinó recursos para el pago de aguinaldo de Jumapae y La Comuna de Escuinapa

Escuinapa.- Es necesario que el área de Administración y Finanza realice una investigación detallada del porqué a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa no se les han cumplido con el pago total de aguinaldo, ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa en diciembre aprobó y destino recursos para el pago de esta prestación laboral de los empleados de Jumapae y La Comuna.

Feliciano Castro Meléndrez, diputado local y presidente de la bancada de Morena en el Congreso del Estado durante su visita al municipio brindó información relacionada con los recursos que se aprobaron y destinaron para el municipio de Escuinapa, para que se cumpliera con el pago de aguinaldos de los trabajadores del municipio de de Jumapae.

“El problema del aguinaldo de los trabajadores del Ayuntamiento, y de la Junta de Agua Potable que Escuinapa fue planteado al Estado, y lo resolvió directamente el Gobierno (Rubén Rocha Moya) y fue un apoyo directo que se hizo al municipio”, especificó el diputado.

Al hacerle el planteamiento que en Jumapae prevalece el problema de la falta de pago de aguinaldos, se dijo sorprendido, ya que él tiene conocimiento que se aportó recurso para dar cumplimiento con esta prestación laboral.

“Lo que quiero decir y lo sostengo que el Gobierno del Estado en diciembre le aportó recursos extraordinarios a Escuinapa para atender ambas cosas, ¿qué pasó aquí?, no lo sé pero me consta que el Estado aporto recursos para atender este problema. No tengo el dato especifico de cuanto se destinó”, especificó.

El diputado morenista dijo que será parte de las tareas a investigar de parte de la presidencia municipal y que el área de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para que esclarezcan con documentos en mano ¿qué pasó?.

“Eso no nos toca a los diputados. Pero yo parto de una convicción que fue un pronunciamiento del gobernador cuando dijo que lo sagrado de los trabajadores es su aguinaldo y a todos los trabajadores de los ayuntamientos los iban apoyar para que no tuvieran ese problema”, puntualizó.

Los trabajadores sindicalizados se mantienen en espera de que el actual gobierno cumpla con el pago de aguinaldos 2021 que se les adeuda en su totalidad y parte de 2020 y 2019. Por lo que han buscado el acercamiento directo con la diputada del Distrito 24, Rosario Sarabia Soto, para plantearle este problema.