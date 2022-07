González Meza revela nuevo contrato irregular por luminarias en Mazatlán

El regidor espera respuestas por parte de las autoridades. “Por lo pronto, no está (el material) y eso pudiera ser incumplimiento de contrato. La fianza se debe de cobrar pero no lo hicieron. La fianza se debe de cobrar para la garantía de que van a cumplir, pero se supone que iban a entregar el material rápido”, sostuvo el edil.

“Ya se le pidió información a Servicios Públicos, Tesorería. Acudimos personalmente al almacén de alumbrado público y los trabajadores nos dicen que ellos no se están haciendo cargo de instalar esas luminarias. Las luminarias de la avenida Carlos Canseco no se han instalado todas, solo 100, pese a que ya tiene más de un año que se pagó en una sola exhibición. Les faltan 98. Todo está muy raro”, expresó Reynaldo González.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.