González no ve viable que Cultura realice la fiesta por fin de año en Mazatlán

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, reveló que están a la espera de una notificación. El funcionario dijo que no tienen ninguna información, oficialmente no tienen nada. Esperan la notificación para ver si pagan el próximo mes de septiembre. El regidor del PAS, Reynaldo González, informó sobre el segundo pago de más de 60 millones de pesos para el contrato de 2 mil 139 luminarias.

El que no ha querido reconocer es el director José Ángel Tostado Quevedo: “No es que tenga que reconocer, tenemos que salir adelante. No tengo que reconocer nada porque se está trabajando, todo se sufre para salir adelante, y por supuesto, que se mejorará y se va a tocar puertas”.

“En esta ocasión quisimos que fuera autosuficiente hasta donde pudiera. No fue posible porque les recuerdo que no tuvimos la instrucción del Gobierno del Estado para hacer el Carnaval de Mazatlán 2022 hasta tres días antes, entonces, no hubo forma de conseguir recursos económicos de patrocinadores para abaratar costos, y eso hace que merme el presupuesto de una dirección tan importante como lo es Cultura”, expresó Benítez Torres.

“Si va con costo a cultura ya cultura tiene que decir espérame yo no tengo recursos para eso, se tiene que hacer con recursos de presidencia, fue una parte de los errores que se cometieron ahí, a veces absorbes en el gasto cosas que no deben de ir en tu presupuesto”, dijo Édgar González.

Sinaloa.- Ante la dificultad económica que atraviesa el Instituto de Cultura , el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, no ve viable la realización de la fiesta por el fin de año. “Eso es de cada quien, de parte de Cultura no lo veo viable, ya depende de él y de los recursos que tenga”, sostuvo González.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.