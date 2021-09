Grafiteros plasman sus "placas" en fachadas de edificios públicos y privados de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Los "grafiteros" han hecho su lienzo en fachadas de casas tanto habitadas como abandonadas, así como edificios públicos y privados del Centro de la ciudad de Mazatlán.

A lo largo de la calle Guillermo Nelson a unos metros donde se encuentran las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán se pueden apreciar los "grafitis" o pintas que realizan en su mayoría jóvenes que buscan poner su "placa" en cualquier lugar en forma de reto a la autoridad policiaca, sin que se haya dado alguna información sobre alguna detención de personas por este delito y sobre todo que causa daño al patrimonio de las familias que viven en esta zona de la ciudad.

"Nombre oiga fíjese que esto no es nada, ya algunos vecinos han pintado ese cochinero que hacen en las paredes de nuestras casas y que hacen que se pongan feas, pero pues uno tiene que desembolsar dinero extra para mantenerlas en buen estado y que se vean bonitas las fachadas, hemos reportado a los números de emergencia pero en primer lugar tardan mucho tiempo en contestar como que no tienen suficiente personal y cuando contestan le hacen a uno miles de preguntas y ya cuando terminan en la llamada tarda todavía como más de 30 minutos en llegar una patrulla, ya para entonces quienes estaban rayando la pared pues ya se fueron para sus casas, no se cómo se atreven a decir que la seguridad está bien en la ciudad, esto también es tema de seguridad, y de los robos no se diga, aquí también abundan", comentó un vecino de la calle Guillermo Nelson que prefiere el anonimato.

A simple vista en el cruce de las Avenidas Ignacio Zaragoza y Aquiles Serdán se puede apreciar los cristales de una antigua tienda departamental que se encuentran pintados con aerosol con letras grandes a lo largo y ancho de dichas instalaciones de dónde se dedicaban a la venta de muebles y electrodomésticos.

Cualquier sitio es aprovechado por quienes les gusta plasmar sus letras, tal es el caso como los medidores que de instalaron al raz de las banquetas ubicadas sobre la calle Aquiles Serdán, donde incluso se han subido a las marquesinas de una tienda dedicada a la venta de telas y mercería casi frente al mercado municipal "Pino Suárez".

Así mismo hasta las instalaciones de la escuela primaria "Antonio Rosales" ubicada en la esquina de Guillermo Nelson y Genaro Estrada ha sido afectada también, así como el jardín de niños" Estefanía Castañeda", ubicado frente a las instalaciones del Centro de Salud por la calle Miguel Hidalgo.

Son muchas casas, fachadas, edificios antigüos, establecimientos de cualquier giro los que se han visto afectados por los "grafiteros" quienes aprovechan de la ausencia de los elementos de la Policía Municipal en el primer cuadro de la ciudad, para tomarse el tiempo necesario para realizar sus pintas.

"Mire como nos dejan las fachadas parece que no hay gobierno en este punto de la ciudad, se le hace justo que tengamos que estar pintado al menos dos veces por mes para que vengan estos 'tipos' a rayarnos las paredes sin que nadie les diga algo, o al menos que los detengan y hagan que nos paguen los daños, yo tengo que estar pintando para que se vea en buen estado y de una buena imágen mi negocio, pero pues es dinero extra que no se tiene contemplado en los gastos que tenemos mes tras mes, ojalá y esto sirva para que la autoridad se ponga las pilas y eviten que esto vaya en aumento", finalizó un comerciante de la zona Centro que ha sido muy afectada por este tipo de pintas.